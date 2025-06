Nicht alle Konzerte müssen einen Haufen Geld kosten. Noch über den ganzen Sommer hinweg finden in Koblenz viele kostenlose Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Von Rock’n’Roll bis brasilianischer Musik: Das ist in den kommenden Wochen geplant.

Ein lauer Sommerabend, wohlklingende Musik aus den Lautsprechern, ein kühles Getränk in der Hand: Was gibt es Schöneres? An Musikveranstaltungen mangelt es den Koblenzern im Sommer freilich nicht. Viele von ihnen sind sogar kostenlos. Die Kulturstufen zum Beispiel laden zu zehn Konzerten am Rheinufer ein, und auch in den Rheinanlagen oder im Paradiesgarten kann gefeiert werden.

Die Festung Ehrenbreitstein ist für ihre vielen Konzerte bekannt. Vom 28. Juni bis 12. Juli treten bei der Veranstaltungsreihe RheinKlang Künstler aus aller Welt auf – und die Besucher müssen nichts zahlen. Den Startschuss geben die Wild Bobbin‘ Baboons, die am Samstag, 28. Juni, die Festung mit ihrem Besuch beehren. Schon seit mehr als 25 Jahren ist die Rock’n’Roll-Band im Geschäft – und hat in dieser Zeit dem Café Hahn zufolge schon 1000 Auftritte, 2000 Dosen Haarlack und 50 Paar spitze Schuhe abgeliefert, versprüht und zerschlissen.

Am Samstag, 5. Juli, gibt die Band das symbolische Zepter an Fernanda Santanna und Will Magalhaes weiter. Beim brasilianischen Festa Junina erwartet die Gäste an diesem Abend rhythmischer Sound aus Südamerika. Ebenso feurig geht es dann am Samstag, 12. Juli, weiter. Die Band Gitanos de la Esquina soll laut Veranstalter die Leidenschaft Andalusiens mit spanischer Rumba von Gipsy Kings bis Paco de Lucia auf die Bühne bringen.

Auf der anderen Flussseite hat sich die Konzertmuschelschon seit Jahren zu einem Treffpunkt für Open-Air-Veranstaltungen etabliert. Noch bis zur Sommerpause vom 14. Juli bis 13. August gibt es insgesamt sieben Konzerte in den Rheinanlagen, teilt der Veranstalter Music Live Koblenz auf seiner Internetseite mit. Besucher können sich unter anderem auf den Verein Sino-European-Chambermusic, die Musikschule der Stadt Koblenz, die Stonehead Stompers und Mali Bluebird freuen.

Wein darf natürlich auch nicht fehlen

Die Veranstaltungsreihe „Musik im Paradiesgarten“ bietet noch bis Ende September zwei Künstlergruppen die Bühne. Am Sonntag, 24. August, spielt die Band tri3o Pop- und Jazzkompositionen an der Kirche St. Kastor. Das Duo Café Noir bringt am Sonntag, 21. September, ein abwechslungsreiches Programm aus ungarischen und spanischen Stücken, Tangos und romantischen Highlights nach Koblenz, heißt es von der Koblenzer Gartenkultur.

Auf der Fête de la Musique am Samstag, 21. Juni, können Künstler aus der Region schon zum dritten Mal vor einem breiten Publikum auftreten. Egal ob Profi oder Amateur: Alle sind willkommen, teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Gefeiert wird unter anderem auf dem Jesuitenplatz, am Plan und an der Liebfrauenkirche.

Im Rahmen des Weinfestivals macht die Vinothek on Tour noch bis Samstag, 28. Juni, halt in verschiedenen Stadtteilen von Koblenz und verspricht Musik, zu der getanzt werden kann. Am 20. und 21. Juni gibt es ein Programm für den Schenkendorfplatz, am 27. und 28. Juni wird im Mendelssohn-Park gefeiert.