Mitbringsel aus Handarbeit Diese Manufakturen gibt es entlang der Mosel 29.10.2025, 15:00 Uhr

i Karamellbonbons werden bei Fräulein Diehl in Koblenz frisch hergestellt. Stefan Veres

Kühlschrankmagnet kann jeder! Welche Mitbringsel gibt es von der Mosel? Unsere Redaktion hat sich umgeschaut – und ist dabei auf einige Manufakturen gestoßen.

Wer kennt es nicht? Bei der Suche nach dem perfekten Souvenir für die Liebsten geht jede Menge Zeit drauf. Oft landet man dann doch immer wieder beim Kühlschrankmagneten oder einer schönen Postkarte. Dabei kann die Mosel punkten: Hier gibt es so einige Manufakturen für das besondere Mitbringsel, wie etwa die Sorten der Essigmanufaktur in Winningen.







Artikel teilen

Artikel teilen