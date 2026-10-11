200 Jahre in Koblenz Diese Kanzlei erstritt 7275 Taler für Görres-Erben Alexander Thieme-Garmann 11.10.2026, 12:00 Uhr

i Eng mit der Person Franz Adolph Adams verbunden: der Publizist Joseph Görres. Das Denkmal von 1928 befindet sich in den Koblenzer Kaiserin-Augusta-Anlagen. Alexander Thieme-Garmann

In der Chronik der Anwaltskanzlei Klinge/Hess finden sich ein paar bekannte Namen und allerlei Stadtgeschichte. Unter anderem vertrat die Kanzlei Görres-Erben in einem Rechtsstreit zu offenen Gehaltsansprüchen

Eine Feierstunde in der Anwaltskanzlei Klinge/Hess würdigte ihre 200 Jahre alte Vergangenheit. Die Wanderung durch die Chronik gleicht einer Reise durch die Koblenzer Stadt- und Kulturgeschichte, wie sich in der Festschrift zur 170-Jahr-Feier liest: Alles begann 1826, als der aus Springiersbach stammende Franz Peter Adams (1800-1868) in der Rheinstraße 26 eine Kanzlei eröffnete.







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