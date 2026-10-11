In der Chronik der Anwaltskanzlei Klinge/Hess finden sich ein paar bekannte Namen und allerlei Stadtgeschichte. Unter anderem vertrat die Kanzlei Görres-Erben in einem Rechtsstreit zu offenen Gehaltsansprüchen
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Eine Feierstunde in der Anwaltskanzlei Klinge/Hess würdigte ihre 200 Jahre alte Vergangenheit. Die Wanderung durch die Chronik gleicht einer Reise durch die Koblenzer Stadt- und Kulturgeschichte, wie sich in der Festschrift zur 170-Jahr-Feier liest: Alles begann 1826, als der aus Springiersbach stammende Franz Peter Adams (1800-1868) in der Rheinstraße 26 eine Kanzlei eröffnete.