Diese großen Baustellen stehen nach den Brücken an

Die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke beschäftigt die Stadt Koblenz noch einige Jahre, die Europabrücke muss wohl mindestens teilweise neu gebaut werden – und die Liste der größeren Baustellen in Koblenz geht weiter. Das steht an.

„Es wird in Koblenz nicht langweilig“, so der Leiter des städtischen Tiefbauamts Kai Mifka bei einer Veranstaltung der IHK zu „Region im Dialog: Verkehrsinfrastruktur in Koblenz“.

Konkret meinte Mifka die Fahrbahnerneuerung der B9 in dem Abschnitt kurz hinter der Europabrücke bis in Höhe Bauhaus.