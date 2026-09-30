Die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke beschäftigt die Stadt Koblenz noch einige Jahre, die Europabrücke muss wohl mindestens teilweise neu gebaut werden – und die Liste der größeren Baustellen in Koblenz geht weiter. Das steht an.
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„Es wird in Koblenz nicht langweilig“, so der Leiter des städtischen Tiefbauamts Kai Mifka bei einer Veranstaltung der IHK zu „Region im Dialog: Verkehrsinfrastruktur in Koblenz“. Konkret meinte Mifka die Fahrbahnerneuerung der B9 in dem Abschnitt kurz hinter der Europabrücke bis in Höhe Bauhaus.