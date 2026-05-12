Tante Enso in Winningen boomt 
Diese fünf Supermarkt-Alternativen gibt’s in der Region
Bei Tante Enso kann man jederzeit einkaufen. Es ist eine moderne Variante des Tante-Emma-Ladens. Doch welche Alternativen zum kl
Bei Tante Enso kann man jederzeit einkaufen. Es ist eine moderne Variante des Tante-Emma-Ladens. Doch welche Alternativen zum klassischen Supermarkt findet man sonst noch in der Region?
Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Aldi, Lidl, Rewe und Co. – jeder kennt sie, doch auf dem Land hat nicht jeder Ort einen klassischen Supermarkt. Stattdessen gibt es Alternativen, wie etwa in Winningen, wo es nun Tante Enso gibt. Was gibt es sonst noch so?

Lesezeit 3 Minuten
Schnell mal so in den Supermarkt hüpfen, das ist nicht überall möglich. Gerade in ländlichen Regionen wie in der Eifel oder dem Hunsrück müssen die Menschen öfter erst einmal einige Kilometer fahren, um den Wocheneinkauf zu tätigen. In Winningen fand sich eine Lösung: Hier öffnete im April mitten im Ortskern Tante Enso.

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