Nach Castle Beats Brodenbach Diese Festivals stehen in der Region 2026 noch an Eva Hornauer 27.08.2026, 16:00 Uhr

i Prost: Besucher des Festivals Castle Beats in Brodenbach stoßen an. Unsere Redaktion hat vier weitere Festivals in der Region herausgesucht, die noch stattfinden werden. Mirco Klein

Jüngst feierten Techno-Fans auf der Ehrenburg in Brodenach beim Festival Castle Beats. Zwar geht nun langsam die Festivalsaison zu Ende, unsere Redaktion hat aber vier weitere Festivals in der Region herausgesucht, die noch stattfinden werden.

Am vergangenen Wochenende feierten viele Menschen auf der Ehrenburg in Brodenbach beim Castle Beats. Das Techno-Event gehört im Vergleich zu anderen Veranstaltungen in der näheren Region, wie der Nature One, wohl noch zu den kleineren Festivals. Ob das Event im kommenden Jahr wieder auf der Ehrenburg stattfinden wird, ist noch nicht ganz sicher, auch wenn das Feedback der Gäste „wahnsinnig gut“ war, wie einer der Veranstalter jüngst gegenüber ...







Artikel teilen

Artikel teilen