Geburtstag feiert das Irish Pub in Koblenz das ganze Jahr. Nachdem schon einige Events anlässlich des 40-jährigen Bestehens stattgefunden hatten, legen Shay Dwyer und sein Team in der zweiten Jahreshälfte nach. Was sie alles geplant haben.

Die Blätter an den Bäumen färben sich bunt, der Morgennebel fliegt tief und die Nächte werden länger: Mit dem Ende des Sommers beginnt wieder die Zeit, in der man es sich mit guten Freunden in einer heimeligen Kneipe gemütlich macht. Shay Dwyer vom Irish Pub in Koblenz freut sich diesmal besonders auf die kommenden Monate. Immerhin ist es der Herbst des Jahres, in dem sein Pub 40 Jahre existiert.

„Wir wollen Koblenz etwas zurückgeben“, hatte Shay kürzlich gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Dafür planen er und sein Team in der zweiten Jahreshälfte einige Kultevents unter besonderen Vorzeichen. Fünf von ihnen stellen wir vor.

Ein keltisches Gruselfest und Karaoke bis zum Umfallen

Am 31. Oktober steht im Irish Pub ein „spezielles“ Halloween an. „Eigentlich ist das ja ein keltisches Fest“, erklärt Shay, warum die Gruselnacht seit jeher in seinem Pub in der Burgstraße gefeiert wird. Live-Musik liefert an diesem Abend die Coverband Jam-Box aus Frankfurt. Und wer an diesem Abend verkleidet vor dem Pub steht, hat vielleicht noch bessere Karten, reinzukommen.

Weiter geht es mit einem Jubiläums-Karaokeabend am 8. November. Wann genau zum ersten Mal mehr oder weniger gute Sänger ihre Herzenslieder vom Balkon des Irish Pubs geträllert haben, weiß Shay nicht mehr genau, „es ist auf jeden Fall schon über 30 Jahre her“. Trauten sich in den Anfangsjahren zunächst vor allem Gäste aus Amerika, England und Co. auf die Bühne, sind auch die Deutschen seit einigen Jahren deutlich mutiger geworden, meint Shay. Das Publikum sei an den Karaokeabenden aber grundsätzlich immer sehr international.

„Brains of Koblenz“, die Schlaumeier der Stadt, können am 18. November beim Pub-Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Auch dieser Abend soll ganz im Zeichen des 40-jährigen Geburtstags stehen, sagt Shay und ergänzt: „Wir versuchen, diesen Quiz-Abend so groß wie möglich zu machen.“ In der Regel treten Teams von bis zu sechs Personen gegeneinander an. Bei der Quiz-Ausgabe am 18. November soll es auch spezielle Preise zu gewinnen geben.

Hauptsache irische Musik

Musikalisch ein bisschen außergewöhnlich wird es am 22. November bei der „Pipes and Drums Night“. Dudelsackspieler aus ganz Europa treffen sich an diesem Abend im Irish Pub und erfüllen die Kneipe mit irischen Klängen. Mit dabei ist unter anderem der ehemalige Dudelsack-Weltmeister Ralf Eisel aus Heimbach-Weis.

Ein letztes großes Fest, das Shay für die zweite Jahreshälfte ankündigt, ist das Nikolausfest am 6. Dezember. Stimmung bringt an diesem Abend ab 21 Uhr die Hooley Gang, eine Party Folk Band aus Stuttgart, die ihre Coversongs auf Fiddle und Banjo performt. Und wie es sich für den Nikolaustag gehört, wollen Shay und sein Team die Gäste an diesem Abend besonders beschenken, nicht nur mit einer irischen Party.