In welchem Zustand sind die Brücken entlang der Mosel? Einige mussten bereits saniert werden und zogen dabei aufwendigere Arbeiten mit sich als geplant, wie etwa in Cochem. Andere hingegen stehen derzeit auf dem Prüfstand. Ein Überblick.

Sie verbinden Orte miteinander und führen trocken übers Wasser: Die Rede ist von Brücken. Entlang der Mosel gibt es zahlreiche. Wir haben einen Blick auf die Brücken zwischen Koblenz und Zell geworfen. Wo stehen Arbeiten an und wo konnten Sanierungen in diesem Jahr bereits abgeschlossen werden?

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz erklärt, dass bei einigen Bauwerken derzeit eine Nachrechnung gemäß der Nachrechnungsrichtlinie ansteht. Das heißt: eine statische Überprüfung, ob das vorhandene Bauwerk die anfallenden Lasten des heutigen Verkehrsaufkommens aufnehmen kann.

i Auch für die Peter-Altmeier-Brücke bei Ernst wartet man derzeit auf das Ergebnis der Nachrechnungen. Ulrike Platten-Wirtz

Pressesprecherin Birgit Tegeder sagt: „Viele der vorhandenen Bauwerke wurden in den 50er- bis 70er-Jahren errichtet, wobei die damals zugrunde gelegten statischen Ansätze teilweise von den heutigen Ansätzen abweichen können. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass das Verkehrsaufkommen eklatant zugenommen hat.“

Derzeit werden an drei Brückenbauwerken über die Mosel eben diese Nachrechnungen durchgeführt:

Moselbrücke Alken-Löf im Verlauf der K41 im Kreis Mayen-Koblenz

Moselbrücke Treis im Verlauf der B49 im Kreis Cochem-Zell

Peter-Altmeier-Brücke bei Ernst im Verlauf der K35 im Kreis Cochem-Zell

i Die Moselgoldbrücke Kobern-Gondorf muss bald ertüchtigt werden. Annika Wilhelm

Je nachdem wie das Ergebnis ausfällt, müssen die Brückenbauwerke modernisiert und sicher gemacht werden. Wann und ob die genannten Brücken saniert werden müssen, kann der LBM zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen. Die Nachrechnungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass noch keine Ergebnisse vorliegen.

Lediglich bei der Moselgoldbrücke Kobern-Gondorf im Verlauf der K 70 im Kreis Mayen-Koblenz liegt das Ergebnis bereits vor, wie der LBM erklärt: „Hier konnten zwar die Nachweise im Rahmen der Nachrechnung erbracht werden, um jedoch eine Substanzverbesserung des Bauwerks zu erreichen, ist eine Ertüchtigung des Bauwerks vorgesehen, die sich derzeit in der Planungsphase befindet.“ Sofern hier die bauliche Umsetzung anstehen sollte, will der LBM zeitnah informieren.

i Die Autobrücke in Zell ist bereits saniert worden. Birgit Pielen

Doch es sind nicht nur Sanierungsarbeiten in der Auswertung. Es konnten auch schon welche abgeschlossen werden. Im vergangenen Winter, zwischen November und April, wurden die Moselbrücken Zell entlang der B53 und Cochem entlang der L98 im Bereich der Fahrbahn saniert. Der LBM erklärt: „An der Moselbrücke Zell wurden die Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie der Fahrbahnbelag der Asphaltdeckschicht erneuert.“

i In Cochem dauerten die Sanierungsarbeiten länger als geplant, konnten an Ostern jedoch abgeschlossen werden. Ulrike Platten-Wirtz

Auch an der Skagerrak-Brücke in Cochem wurde die Fahrbahnübergangskonstruktionen erneuert, außerdem die Bauwerksabdichtung und der Asphaltbelag. Die Arbeiten hier nahmen eine überraschende Wendung: Eigentlich sollten sie nur zwei Wochen andauern, doch während der Bauarbeiten stellten sich erhebliche Schäden heraus. Diese mussten behoben werden – und so entstand aus kleinflächigen Arbeiten eine Großbaustelle, die fünf Monate andauerte.