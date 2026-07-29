Von Löf bis Koblenz Diese Baustellen verlangsamen den Verkehr an der Mosel Annika Wilhelm 29.07.2026, 06:00 Uhr

i Auf den Straßen entlang der Mosel gibt es gerade einige Baustellen, unter anderem gibt es auch Einschränkungen auf der Brücke zwischen Alken und Löf. Ingo Beller

Zahlreiche Baustellen laufen gerade an der Mosel – so viele, dass Verkehrsteilnehmer schnell mal die Übersicht verlieren. Wir haben eine Übersicht erstellt, wo es sich gerade anhäuft.

Baustelle nach Baustelle: An der Mosel gibt es gerade so viele von ihnen, dass Autofahrer die Nerven bewahren müssen. Gerade rund um Löf, Alken und Brodenbach ist die Situation derzeit angespannt, aber auch rund um Koblenz stockt es. Hier eine Vollsperrung, da eine Ampel, über die Moselbrücke in Löf kommen nur noch bestimmte Fahrzeuge – all das verunsichert Anwohner, Touristen und auch Gewerbetreibende, die die Straßen für Lieferungen benötigen.







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