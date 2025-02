Diese Auswirkungen hat der Verdi-Streik rund um Koblenz

i Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat in Rheinland-Pfalz zu Streiks im öffentlichen Dienst und im ÖPNV aufgerufen. Am Freitag sollen Verkehrsbetriebe bestreikt werden, am Mittwoch waren einige Kitas zu. So sieht die Lage in Koblenz und der Region aus.

Für diesen Freitag (21. Februar) will die Gewerkschaft Verdi auch in Rheinland-Pfalz Teile des ÖPNV bestreiken. Allerdings hat der angekündigte Streik offenbar keine Auswirkungen auf den Nahverkehr in Koblenz und der Region. Anders sah das am Mittwoch aus, da mussten einige Kitas in der Region schließen.

