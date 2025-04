Wo Licht ist, ist auch Schatten: Das Event „Koblenz blüht“ zog Tausende in die Stadt, die bei bestem Wetter das Angebot und die Stimmung genossen. Leider gab es in der Nacht auf Sonntag auch unschöne Vorfälle.

Betrunkene und Diebe haben offenbar in der Nacht auf Sonntag auf dem Münzplatz ihr Unwesen getrieben. Wie unsere Redaktion erfahren hat, wurden vier Marktpavillons, die zu „Koblenz blüht“ gehörten, heimgesucht.

„Der reine Materialwert der gestohlenen Sachen liegt bei 300 bis 400 Euro.“

Dagmar Schiller von „Traumperlenschmuck“

Das Ungemach fiel den Beschickerinnen Lisa Höhn und Dagmar Schiller am Sonntagmorgen auf, als sie ihre Stände gegen 8.30 Uhr aufsuchten, um sie für die Besucher herzurichten. Lisa Höhn vom Betonkollektiv aus Koblenz verkauft vor allem selbst gemachte Duft- und Blockkerzen sowie Dekoartikel aus dem Material Raysin. Sie erzählt am Telefon: „Gegen meinen Pavillon wurde gebrochen, ich durfte einen großen Kotzebach vor dem Eingang wegmachen.“ Von anderen weiß sie, dass an deren Pavillons uriniert wurde. „Es roch ekelhaft.“

i Dagmar Schiller und ihr Lebensgefährte stehen hier im Verkaufsstand des "Traumperlenschmucks", aus dem 20 Ketten und andere Schmuckstücke entwendet wurden. Lisa Höhn

Auch Dagmar Schiller gehört zu den Leidtragenden: „Bei mir wurden in der Nacht 20 Ketten aus dem Stand entwendet.“ Die Neuwiederin verkauft unter ihrem Label „Traumperlenschmuck“ Armbänder, Halsketten, Colliers und Anhänger – aus Glas- und Edelsteinperlen. „Der reine Materialwert der gestohlenen Sachen liegt bei 300 bis 400 Euro.“ Ihre zig Stunden Handarbeit sind da noch nicht eingerechnet.

Auf Anfrage unserer Redaktion, wie viele Anzeigen es zu den Vorfällen vom Münzplatz gegeben hat, erklärt ein Polizist: „Bei uns wurden keine Anzeigen gestellt.“ Dazu erklärt Dagmar Schiller: „Das bringt doch nichts, etwas gegen Unbekannt anzuzeigen.“ Da käme nichts bei rum. Diese Erfahrung hat Lisa Höhn bereits gemacht.

i Lisa Höhn verkauft selbst hergestellte Dekoartikel und Kerzen. Lisa Höhn

Ihr wurde zwar aktuell nichts gestohlen. „Aber vergangenes Jahr auf dem Schängelmarkt wurde ich beklaut.“ Auf die Frage, was dabei herauskam, erzählt sie, dass vor vier Wochen die Nachricht bei ihr eintrudelte: „Das Verfahren wurde eingestellt.“

Bleibt die Frage, ob denn auf dem Münzplatz keine Security in der Nacht unterwegs war. Lisa Höhn berichtet, dass eine Security für den gesamten Münzplatz zuständig sei. Es soll aber in der Nacht auf Sonntag im Haus Metternich eine Geburtstagsparty gegeben haben, die einen Polizeieinsatz nach sich zog. „Da wurde die Security des Platzes verwiesen“, meint die 35-Jährige.

i Die Koblenzerin Lisa Höhn fertigt Block- und Duftkerzen sowie Dekoartikel aus Raysin an. Ihr wurde nichts geklaut, aber gegen ihren Pavillon gebrochen. Lisa Höhn

Die Polizei konnte mithilfe der Suchfunktion im Berichtssystem so direkt keinen Einsatz am Münzplatz bestätigen. Der Beamte erklärte aber auf Anfrage, dass es sein kann, dass es vorher einen Einsatz in der Altstadt gab und ein Vorfall am Münzplatz miterledigt wurde, ohne dass der Platz explizit als Ort erwähnt wurde. Alle Einsätze, die in der Nacht erfolgten, durchzuschauen, sei wegen des Zeitaufwands nicht möglich, teilte er mit.

Generell sind die Frauen aber gern bei „Koblenz blüht“ dabei. Nur sei der Umsatz in diesem Jahr nicht so gut wie in den Jahren zuvor gewesen, als sie ihre Stände auf dem Plan hatten. „Dort war viel mehr Durchgangsverkehr“, sagt Dagmar Schiller. Hier in der hinteren Ecke des Münzplatzes zwischen der Bar/Restaurant M13 und dem Lokal Osteria Novecento fühlten sie sich ein bisschen wie auf dem Abstellgleis. Und offenbar war die Ecke auch nachts für Unbekannte einladend, beim Schmuck zuzugreifen oder sich an Pavillons zu erleichtern.