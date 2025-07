Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine im Moselort Dieblich ist ungebrochen. Der gemeinnützige Verein „Dieblich hilft“ schickte bereits mehrmals Hilfslieferungen von der Mosel in den von Russland angegriffenen Staat. Jetzt ging erneut ein Transport mit humanitären Gütern auf die Reise.

Der Verein unterstützt unter der Leitung von Dieter Knapp in Not geratene Menschen. Auslöser sind Katastrophen, Krisen, Gewalt, Epidemien, Krankheiten, Diskriminierungen oder Verletzungen. Im Vordergrund stehen medizinische Hilfe, Ernährung, Kleidung, Unterkunft und Bildung. Die Hilfsaktionen für die Ukraine gestalten sich durch den Krieg jedoch als schwierig. Der Verein ist deshalb dankbar für die Partnerschaft mit der niederländischen Stiftung Samen voor Oekraine und deren Möglichkeiten für einen zügigen und sicheren Transport.

Hilfsmittel werden in Krankenhäusern und an der Front dringend gebraucht

Mehr als 50 Pakete gefüllt mit Verbandsmaterial, schmerzlindernden Medikamenten, Bandagen, Infusionsbestecken, Desinfektionsmitteln, Hygieneartikeln und anderen dringend benötigten Gütern wurden jetzt wieder für den Transport verpackt und verstaut. Die Hilfsmittel werden in Krankenhäusern und direkt an der Front dringend gebraucht.

Der Verein dankt allen Spendern der Aktion. Viele Einrichtungen, zum Beispiel die Kastor-Apotheke in Kobern-Gondorf, und Ortsvereine unterstützten die Initiative nach Kräften. Einige Dieblicher Bürger verzichteten bei runden Geburtstagen oder anderen familiären Anlässen auf Geschenke und baten stattdessen um Spenden für die Hilfsaktion. Die Basis der intensiven Hilfe für die Ukraine fußt auf dem persönlichen Kontakt des ehemaligen Leiters der Orthopädie im Bundeswehrzentralkrankenhaus, Dieter Knapp, mit dem ukrainischen Arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Artem Bespalenko. Sie lernten sich vor einigen Jahren in Koblenz kennen. Ihre Freundschaft hat sich durch den Konflikt in der Ukraine noch vertieft. Der Verein „Dieblich hilft“ hofft, dass durch sein Engagement die Welt ein wenig gerechter wird und in der Ukraine die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wächst.