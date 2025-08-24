Auch im Jahr eins nach dem 50. Wein- und Heimatfest begeistere das Dieblicher Traditionsfest wie gewohnt mit Stimmung beim Wein, viel Musik und guter Unterhaltung zahlreiche Besucher. Ausrichter der weit über die Ortsgrenzen beliebten Veranstaltung ist seit 1974 der örtliche Heimatverein. Mit Charme und Esprit startete Weinkönigin Judith I. mit ihren Prinzessinnen Elise und Zoe ins zweite Amtsjahr. Die Party-Band Gooseflesh rockte am Abend den Festplatz und überzeugte mit top-aktuellen Hits, Oldies und Electro-Pop. Am Samstag spielten das Siegtaler Bläsercorps auf und die Band Rollercoaster sorgte mit Pop, Wiesen-Hits und kölschen Tönen für ausgelassene Stimmung. Ein Augenschmaus bescherte am späten Abend ein buntes Handfeuerwerk.

Der Festsonntag war Familientag. Die Kinder freuten sich über Clown Zopp und eine Disco. Die Hunsrücker Spitzbuwe steigerten die Stimmung beim Wein mit flotten Melodien und bei der Großen Tombola gab es tolle Preise zu gewinnen.