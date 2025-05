Eine eigentlich simple Betrugsmasche verunsichert Bankkunden und lässt Ermittlungsbehörden aufhorchen. Diebe manipulieren derzeit immer wieder Geldautomaten in und um Koblenz. Was sagen Sparkasse und Polizei und was müssen Automatennutzer beachten?

Mit einer Betrugsmasche namens „Cash Tapping“ (zu deutsch: „Geldfalle“) versuchen Diebe derzeit in Koblenz und dem Umland, Bankkunden um ihr Geld zu bringen. In den vergangenen Tagen gab es in der Region acht entsprechende Vorfälle, berichtet die Polizei. Diese spielten sich an Sparkassenautomaten in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen ab sowie in Kobern-Gondorf, Dieblich und Mülheim-Kärlich. In Kettig war ein Automat der VR Bank Rhein-Ahr betroffen. Die Vorfälle haben sich im „Präsidiumsbereich gehäuft“, so beschreibt es Oliver Jutz, der stellvertretende Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz.

Simples, doch effektives Vorgehen

Die Täter manipulieren die Geldautomaten auf simple, doch effektive Weise. Sie bringen eine „täuschend echt aussehende Sichtblende“ vor dem Geldausgabefach an, wie die Polizei schreibt. Das Geld bleibt in der Folge zunächst im Ausgabeschacht hängen, ein Klebestreifen hält es. Hinterher können die Diebe es dann entnehmen, wenn der Kunde sich vom Automaten wegbewegt. „Für die Kundinnen und Kunden, die Geld abheben möchten, sieht es so aus, als würde die Geldausgabe geschlossen bleiben“, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse Koblenz.

Auch Geräte in Mülheim-Kärlich und an der Mosel betroffen

Ein nennenswerter Schaden sei bisher noch nicht entstanden, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung von Jörg Karbach, Pressesprecher der Koblenzer Sparkasse.

i Die Sparkasse in der Koblenzer Schlossstraße Mico Klein. Mirco Klein

Betroffene sollten sich nicht von dem Automaten entfernen, damit die Betrüger keine Chance haben, an das Geld zu kommen, rät die Sparkasse. „Stattdessen sollte man einen Mitarbeiter der Sparkasse benachrichtigen, bei einem Automaten im Außenbereich am besten telefonisch“. Außerhalb der Öffnungszeiten könnten die Kunden sich auch an die Polizei wenden.

Immer wieder Angriffe auf Geldautomaten

Immer wieder kommt es in der Region zu Angriffen auf Geldautomaten, bekannt sind etwa auch die weniger subtilen Sprengungen. Weitere Informationen zu der aktuellen Betrugsmasche können auf der Internetseite der Sparkasse nachgelesen werden unter https://www.sparkasse.de/pk/ratgeber/finanzplanung/banking-tipps/cash-trapping.html