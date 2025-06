Es ist nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Straftat: Wieder hat ein Mann versucht, eine große Menge Kirschen in einer Plantage in Mülheim-Kärlich zu stehlen. Das sagt die Polizei.

Am frühen Morgen kommen die Diebe: Gegen 6 Uhr am Sonntag ging bei der Polizeiinspektion Andernach der Hinweis ein, dass eine größere Menge Obst an einer Kirschbaumplantage in Mülheim-Kärlich gestohlen würde. „Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Täter mindestens 20 Kilogramm Kirschen bereits geerntet hatte“, erklärt die Polizei in ihrer Meldung. „Zudem wurden Vorbereitungen getroffen, um weitere Früchte zu ernten.“

Der Dieb läuft weg

Auf Nachfrage berichtet die Polizei: Der Besitzer selbst hat den Dieb offenbar gesehen, vermutlich war der Obstbauer an Ort und Stelle, weil die Erntezeit läuft. Als er den fremden Mann und seine bereitgestellten Kisten mit den Kirschen sah, sprach er ihn an. Doch der lief weg.

Die Polizisten waren aber schnell genug am Tatort und konnten den Täter ermitteln: Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann, der mit einem Auto in die Kirschenplantage gefahren war, berichtet die Polizei Andernach. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Die Beamten weisen darauf hin, dass das Pflücken von Obst kein Bagatelldelikt ist. „Den meist als Familienbetrieb geführten Unternehmen entsteht hierbei ein entsprechender großer Schaden.“ Wenn jemand also etwas Verdächtiges bemerkt, soll er die Polizei informieren. Ganz einfach ist das nicht immer zu erkennen, denn die Ernte läuft derzeit, und da sind viele Saisonarbeiter unterwegs.

Obstbauern verlieren buchstäblich die Früchte ihrer Arbeit

Bereits vor einigen Tagen hatte es eine Meldung zu Kirschendiebstählen gegeben. Die VG Weißenthurm berichtete, dass viele Obstbauern in der Region frustriert sind: „Immer wieder stehlen dreiste Diebe derzeit im großen Stil Kirschen, füllen kiloweise fremdes Eigentum in Kisten, Eimer und Taschen.“ Das sei Diebstahl, damit eine Straftat und bringe die Betriebe buchstäblich um die Früchte ihrer Arbeit – und um ihre Einnahmen, teilt die Verwaltung der VG Weißenthurm mit.

Auch der sogenannte Mundraub sei nicht nur verboten, sondern strafbar. Dass viele Plantagen nicht eingezäunt sind, heiße nicht, dass die Bäume samt Früchten für jedermann zugänglich seien.