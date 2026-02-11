Interview mit Tollitäten Die zwei Stimmungskanonen aus Kesselheim Matthias Kolk 11.02.2026, 07:00 Uhr

i Schunkeln seit Wochen in Koblenz von Karnevalstermin zu Karnevalstermin: Prinz Oli Confluentia Ricarda Alexej Zepik

Confluentia Ricarda und Prinz Oli sind dieser Tage allgegenwärtig und ständig auf dem Sprung. Aber was stressig klingen mag, ist für die beiden die Erfüllung eines Traums. Ein Interview mit den beiden Tollitäten des Koblenzer Karnevals.

Nein, sie sind kein echtes Paar, die Koblenzer Tollitäten. „Das werden wir häufiger gefragt“, sagt Confluentia Ricarda und schaut Prinz Oli lachend an. „Ein Kind hat zu mir letztens gesagt, Oli sei ja dann mein Fake-Freund.“ Ja, wer Tollität des Koblenzer Karnevals ist, dessen Leben sieht für einige Wochen mal so ganz anders aus als sonst.







Artikel teilen

Artikel teilen