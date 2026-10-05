Konzern erneut insolvent Die Zukunft von Galeria Koblenz ist weiter ungewiss Katrin Steinert 05.10.2026, 14:10 Uhr

i Galeria in der Koblenzer Löhrstraße steht seit Sommer auf dem Prüfstand. Katrin Steinert

Zum vierten Mal in sechs Jahren ist die Warenhauskette Galeria pleite. Wieder müssen mehr als 60 Beschäftigte in Koblenz bangen, die im Kaufhaus an der Löhrstraße arbeiten. Ihre Filiale steht bereits seit Sommer auf dem Prüfstand.

Die Nachricht über die erneute Insolvenz der Kaufhauskette Galeria wird die mehr als 60 Mitarbeitenden in Koblenz stark verunsichern. Die Filiale in der Löhrstraße steht nach finanziellen Turbulenzen bereits seit Juli als eine von 33 auf dem Prüfstand.







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