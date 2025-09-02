Eigentlich sind sich David Langner und Ernst Knopp einig: Die „Zipline“ soll bis zur Bundesgartenschau kommen. Dennoch debattieren die OB-Kandidaten über die spektakuläre Seilrutsche über den Rhein. Warum ist das Projekt plötzlich Wahlkampf-Thema?

In einigen Wochen entscheiden die Koblenzerinnen und Koblenzer darüber, wer sie in den kommenden acht Jahren als Oberbürgermeister vertritt. Wichtige strukturelle Themen im Wahlkampf sind unter anderem die Wohnungsnot in Koblenz, mögliche Investitionen, die Kinderbetreuung, und, und, und – die großen Leitplanken der Stadtentwicklung eben.

Seit Kurzem gibt es noch ein weiteres Wahlkampfthema, ein Einzelprojekt, dessen ideelle Anfänge noch aus dem vergangenen Jahrzehnt datieren. Es geht um die „Zipline“, die Seilrutsche über den Rhein, die als touristisches Highlight schon seit 2019 in der Mache ist. Das Interessante: Eigentlich stellt kaum jemand in der Stadt infrage, dass die Zipline ein schönes Projekt ist. Sogar eine Zeitachse ist definiert. Bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 soll sie stehen und diese um ein Highlight reicher machen, indem sie Actionhungrige mit rund 100 Stundenkilometern über den Rhein sausen lässt – vom Festungsplateau aus bis hinunter nach Lützel.

Die meisten sind sich einig: Ein gutes Projekt für Koblenz

Dass es ein gutes Projekt für Koblenz ist, beteuern sowohl der CDU-Kandidat Knopp wie auch der amtierende Oberbürgermeister David Langner, der Sozialdemokrat ist, aber als unabhängiger Kandidat antritt. Auch aus der übrigen Kommunalpolitik ist keine Gegenrede zu hören. Dass die Zipline oder doch zumindest ihre bisherige Entstehungsgeschichte nun dennoch plötzlich diskutiert wird, hat viel mit der Logik von Aktion und Gegenreaktion in Wahlkämpfen zu tun.

Dazu eine kurze Rückschau in die vergangenen Wochen: Auf die Agenda – wieder zurück – gebracht hatte die Zipline Ernst Knopp Ende Juli, in einer Pressemitteilung. Koblenz drohe, in der Planung zur Bundesgartenschau bislang nur eine Nebenrolle zu spielen, konstatierte der Kandidat. Speziell zur Zipline sagte er: „Die Idee einer spektakulären Seilrutsche über den Rhein wurde vor Jahren bereits diskutiert, aber nicht weiterverfolgt.“ Er, Knopp, wolle diesen Impuls jetzt wieder aufgreifen. Die durchaus kampfeslustig formulierte Mitteilung, ergänzt um Social-Media-Posts, zielte auf Langner ab. Sie streute aber weiter.

Zipline-Idee datiert aus dem Jahr 2019

David Langner, der Koblenzer Cheftouristiker Claus Hoffmann als federführender Ideengeber für die Zipline sowie der Sparkassenvorstandsvorsitzende Matthias Nester in seiner Rolle als Gesellschafter der regionalen Marketinggesellschaft R56+ baten unsere Redaktion Mitte August zum Pressegespräch. Natürlich komme die Zipline, hinter den Kulissen sei viel passiert, versicherten sie in diesem Rahmen. Man arbeite gerade an einer Struktur zur Ausgründung einer Gesellschaft, die die Seilrutsche betreibt. Wozu man wissen muss: Das Projekt liegt nicht vorrangig bei der Stadt, R56+ steuert es aus.

Im städtischen Haupt- und Finanzausschuss (Hufa) Ende August kam die Zipline erneut auf den Tisch. Eigentlich stand sie nicht auf der Tagesordnung und wurde gerade deshalb von Knopp noch einmal angesprochen. Während der Sitzung ging es um den Stand der städtischen Planungen zur Buga 2029. Knopp, selbst Mitglied des Ausschusses, kritisierte: Er habe sich gewünscht, dass auch das Thema Zipline in der Vorlage zum Buga-Planungsstand behandelt würde. „Wir gehen fest davon aus, dass zur Buga die Zipline realisiert ist, vielleicht wurde der entsprechende Passus ja vergessen“, so Knopp. Beobachter der Debatte wollen einen ironischen Unterton in seiner Stimme vernommen haben.

„Wir gehen fest davon aus, dass zur Buga die Zipline realisiert ist, vielleicht wurde der entsprechende Passus ja vergessen.“ Ernst Knopp, Kandidat von CDU und FDP

Langner, der den Ausschuss leitete, erwiderte, das Thema Zipline werde „auf jeden Fall ergänzt“. Man werde es in der Vorlage für den Stadtrat (der am Donnerstag stattfindet) finden. Der Freie Wähler Christian Altmaier warf ein: „Wir wären gerne schon vor der Presse über den Sachstand unterrichtet worden“.

Langner und im Nachgang auch die städtische Pressestelle liefern eine strategische Begründung dafür, dass es so lange ruhig um die Zipline geblieben sei: „Wir wollten die Zipline nur aus der öffentlichen Wahrnehmung nehmen, weil das Prüfungsverfahren Seilbahn und Weltkulturerbe noch lief und wir keine zusätzlichen Verwirrungen stiften wollten.“ Das Thema Seilbahn sei jetzt kein Hindernis mehr, so Langner. Zusammengefasst lautet die Argumentationslinie: Man wollte die Unesco nicht wegen der öffentlichen Diskussion um weitere Seile über den Rhein zusätzlich in Aufregung versetzen und damit am Ende gar die Zukunft der Seilbahn gefährden; nun aber sei diese Debatte ausgestanden, die Zipline könne damit wieder öffentlich besprochen werden. Ob das wirklich so ist? Dazu gleich mehr.

Angriff, Parade, Attacke, Gegenrede

Angriff, Parade, erneute Attacke, Gegenrede: Das Muster ist in Wahlkämpfen nicht neu. Eine Spezialität in den aktuellen Wahlkampfdebatten um Knopp und Langner ist der Versuch des CDU-Mannes, den amtierenden Oberbürgermeister immer wieder mit dem Vorwurf zu konfrontieren, unter seiner Verwaltung sei viel versprochen und zugesagt worden – aber dann in der Versenkung verschwunden.

Dieses Angriffsmuster wendete Knopp im Zusammenhang mit der Zipline an. Langner stellte sie nie infrage, Knopp zweifelt das aber auch gar nicht an. Er wirft ihm stattdessen vor, nicht genug dafür getan zu haben. Die Attacke beruht ergo gar nicht auf der Causa an und für sich. Das Projekt ist für Knopp vor allem ein Fallbeispiel, um den OB als jemanden hinzustellen, der die Dinge nicht ans Laufen bekommt, unter dem am Ende zu wenig umgesetzt wird.

Für einen weiteren Vorstoß dieser Art hat sich Knopp bereits warmgelaufen. Es geht um den „Koblenz-Schriftzug“, der schon 2021 vonseiten der Verwaltung das Etikett „Ist in Arbeit“ erhalten hatte. Die Idee dahinter ist ebenfalls eine touristische: Große „Koblenz“-Buchstaben im Bereich des Deutschen Ecks sollen als Fotokulisse Touristen (oder auch Lokalpatrioten mit Instagram-Account) anlocken. „Schon 2021 hat die CDU dieses Projekt angestoßen, doch bis heute ist nichts passiert“, kritisiert Knopp in den sozialen Medien. Hierzu erwidert die Stadtverwaltung, im Rahmen der Planungen zur Handwerksmesse 2026 habe eine Abstimmung mit der Firma D. Koenitz stattgefunden, um einen „2,50 Meter hohen Koblenz-Schriftzug“ für die im April stattfindende „Handwerksmesse 2.0“ zu entwerfen und zu installieren.

Dieser Schriftzug solle im Anschluss mitsamt Begrünung und Sitzgelegenheiten in Koblenz verbleiben und aufgestellt werden, der genaue Ort stehe noch nicht fest. Dass im Wirtschaftsförderungsausschuss in der Vergangenheit bereits darüber informiert wurde, ergänzt die Stadt. Die Frage, warum der Schriftzug noch nicht umgesetzt wurde und es am Ende fünf Jahre gedauert haben wird, einige Buchstaben am Rhein aufzustellen, beantwortet das indes nicht so recht.

Rhetorisch fragwürdige Abbiegespuren

Kommunikative Reibungsverluste im Rahmen dieser Themenduelle sind sowohl bei Langner als auch bei Knopp spürbar, ganz ohne rhetorisch fragwürdige Abbiegespuren kommt keiner der beiden aus. Knopp wirkt zuweilen wenig differenziert bei seinen Angriffen, die sich immerhin auf Themen beziehen, die oft in komplexe Systeme und Abhängigkeiten eingebettet sind. Mit seinem Zipline-Vorstoß hat er nicht nur den OB angegriffen. Der Vorwurf, das Projekt sei „nicht weiterverfolgt“ worden, betrifft auch weitere Akteure – mit denen er im Übrigen als OB eng zusammenarbeiten müsste. Im Gespräch mit unserer Redaktion ruderte Knopp zuletzt dann auch etwas zurück. Er habe das wohl etwas spitz formuliert. Auch wurde im Werkausschuss der Stadt zumindest nichtöffentlich zwischenzeitlich über die Zipline informiert – was gegen die Behauptung spricht, es sei nichts passiert.

Ist jetzt wirklich der natürliche Zeitpunkt, über die Zipline zu sprechen?

Die Erläuterungen von Langner und der Stadt Koblenz, warum es zu Themen, die Knopp aufgreift, plötzlich wieder Neuigkeiten gibt, sind indes nicht immer stichhaltig. Die Zipline flog also jahrelang unter Radar und nun ist der richtige Zeitpunkt, wieder darüber zu sprechen, weil die Seilbahn-Zukunft jetzt gesichert ist? Dieses Timing ist fragwürdig, denn im Moment fehlt ja gerade noch das große letzte „Die-Seilbahn-bleibt-und-wir-bauen-die-Talstation-neu“-Aufatmen. Auch wenn die Signale positiv sind: Stadt und Land interpretieren offenbar im Hintergrund noch die jüngste Einlassung der Unesco aus dem Juli zum Thema und stimmen sich aktuell mit dem Bund dazu ab. Ziemlich sicher hat die öffentliche Klärung des Sachstandes zur Zipline vorrangig mit der Kritik Knopps im Juli zu tun.

Was bleibt, ist die Frage: Interessieren diese kommunalpolitischen Debatten um Schuld und darum, wer was wann zuerst gesagt hat, die Wähler am Ende wirklich, die sich entscheiden müssen zwischen Langner, Knopp, Markus Meixner (AfD) oder David Dasbach (Die Partei)? Verfängt die Argumentation Knopps, dass der amtierende OB mit seiner Verwaltung zu wenig umsetzt? Kommen die Debatten in dieser Tiefe überhaupt bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Oder sehen die Koblenzerinnen und Koblenzer vor allem zankende Politiker, die doch eigentlich konstruktiv Probleme lösen sollen, statt Debatten zu führen über Themen, die eigentlich bereits beschlossen sind. Am 21. September wird der Blick auf diese Frage etwas klarer sein.