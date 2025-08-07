In Koblenz stehen ereignisreiche Tage bei Rhein in Flammen an. Am Freitagabend spielen die Höhner, am Samstag wartet das Feuerwerk plus Drohnenshow. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn. Die wichtigsten Infos zum Fest gibt es hier.

Rhein in Flammen in Koblenz beginnt: Los geht es am Freitag in manchen Arealen an den Ufern von Rhein und Mosel schon um 14 Uhr. Höhepunkt des Festes wird traditionell das Höhenfeuerwerk und erstmals eine Drohnenshow am späten Samstagabend sein. Aber auch an den anderen Tagen gibt es viel zu erleben. Wir haben die wichtigsten Infos zu Rhein in Flammen zusammengefasst:

Das Wetter: Über Wochen hing über Koblenz eine Wolkendecke fest, der Juli war ziemlich verregnet. Pünktlich zur größten Open-Air-Veranstaltung der Stadt kommt der Sommer aber wieder zurück. Für das gesamte Wochenende sehen die Prognosen gut aus: Temperaturen bis fast 30 Grad Celsius und kein Regen. Das Wetter könnte eine Menge Menschen zu Rhein in Flammen locken.

i Am Rheinufer laufen die Aufbauarbeiten zu Rhein in Flammen auf Hochtouren. Doris Schneider

Die Anreise: Rund 140.000 Besucher werden erwartet. Parkplätze sind begrenzt vorhanden, hinzu kommen einige Baustellen in der Innenstadt, die den Verkehr beeinflussen. Wenn möglich, empfiehlt sich die Anreise von weiter weg per Bus und Bahn, sagt die Koblenz-Touristik als Veranstalterin.

Am Samstag von Rhein in Flammen wird es kostenlose Park-and-Ride-Angebote ins Stadtzentrum geben. Von Metternich (Winninger Straße), Moselweiß (Kurt-Schumacher-Brücke) und dem Rauental (Ludwig-Erhard-Straße und Peter-Klöckner-Straße) aus fahren Shuttlebusse von 17 bis 2 Uhr alle 15 Minuten zum Busbahnhof am Löhr-Center hin und her. Zu denselben Zeiten fährt auch ein Shuttlebus von der Karthause (Hochschule) zur Christuskirche und zurück. Und es wird einen Shuttlebus von den Parkplätzen an der EPG-Arena auf dem Oberwerth von 17 bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt zum Stadttheater geben. Die Rückfahrt erfolgt von dort ab 23.30 Uhr nach Bedarf.

Viele Buslinien der Koveb in Richtung Zentrum fahren am Samstag mit verstärktem Wageneinsatz ab 21 Uhr. Wer mit dem Rad anreist, kann sein Gefährt auf dem extra eingerichteten bewachten Fahrradparkplatz auf dem Vorplatz der Basilika St. Kastor abstellen.

Die Abreise: Um den Andrang auf Busse und Züge nach dem Feuerwerk und der Drohnenshow am Samstag zu entzerren, wurde das Bühnenprogramm bis 24 Uhr ausgeweitet. Essens- und Getränkestände haben sogar bis 2 Uhr nachts geöffnet. Vom Zentralplatz/Forum aus fahren Samstag auch verstärkt Nachtbusse bis 3.30 Uhr in die Stadtteile.

Die Bahn hat derweil Sonderzüge vom Hauptbahnhof aus für Samstagnacht angekündigt: Um 0.32 Uhr fährt der RB 26 Richtung Bingen, um 0.57 Uhr der RE 2 Richtung Bingen, um 1.10 Uhr der RB 23 Richtung Nassau sowie der RE 1 Richtung Trier und um 1.22 Uhr der RB 10 Richtung Wiesbaden.

Die Schiffe: Gegen 22.30 Uhr erreichen am Samstagabend 29 illuminierte Schiffe den Rhein in Koblenz. Mit dabei ist unter anderem auch die MS Otello, ein Kabinenschiff aus Basel, das mehr als 600 Rheinkilometer zurücklegt, um bei Rhein in Flammen dabei zu sein.

Das Fest: Am Freitag treten am Deutschen Eck die Höhner auf, generell gibt es an den verschiedenen Festtagen eine bunte Musikmischung auf den Bühnen zu hören, von Pop über Rock bis Blues oder Elektrobeats. Der Sonntag steht im Zeichen der Familien, in den Festival-Arealen wird es verschiedene Angebote für Kinder geben. Der Höhepunkt am Samstag wird traditionell das Feuerwerk sein. Eine Übersicht über das Programm an den drei Festtagen gibt es im Internet unter www.rif-koblenz.de

Das Feuerwerk und die Drohenshow: Das große Höhenfeuerwerk von der Festung aus startet am Samstagabend gegen 23 Uhr. Erstmals wird es in diesem Jahr von einer Drohnenshow begleitet. Organisator dieser Show, bei der rund 400 Drohnen musikalisch begleitet Lichtfiguren in den Himmel tanzen, ist die Firma Showmatrix aus Limburg. Für die Koblenz-Touristik ist die Drohnenshow zusätzlich zum Feuerwerk ein Test. Wie kommt sie an? Kann man sich eine Wiederauflage vorstellen? Zu all diesen Fragen wird man nach Rhein in Flammen schlauer sein.