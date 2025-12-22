Rhein, Mosel & Eifel im Advent Die verpasste Bescherung Ulrike Platten-Wirtz 22.12.2025, 07:00 Uhr

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 22 geht‘s um den Besuch des Christkinds.

Als Schülerin der neunten Klasse war ich 1980 an der Reihe, an Heiligabend mit meinen beiden gleichaltrigen Schulkameradinnen aus dem Dorf in die Rolle des Christkinds zu schlüpfen. Dieses hatte sich inzwischen in einen modernen Weihnachtsengel verwandelt.







Artikel teilen

Artikel teilen