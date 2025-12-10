Rhein, Mosel & Eifel im Advent Die vegane Weihnachtsbäckerei Eva Hornauer 10.12.2025, 06:00 Uhr

i Pink glänzen die Doppelkekse: Plätzchen gehen auch in vegan. Eva Hornauer

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 10 gibt es Plätzchen ohne Ei, Milch und Butter.

Weihnachten ohne Plätzchen – das geht doch nicht! Und damit auch vegan lebende Menschen dabei nicht ins Leere schauen, haben meine Mutter und ich probiert, ganz ohne Butter, Milch und Eier zu backen. Zwei Plätzchenrezepte haben wir uns vorgenommen: die klassischen Vanillekipferl und pinke Doppelkekse mit Cranberries.







