Ein Elefant, der durch Neuwied spaziert, Gassirunde mit einer Schlange durch Ehrenbreitstein oder ein vermeintliches Krokodil im Westerwald: Die Beamten des Polizeipräsidiums Koblenz hatten es schon mit so einigen skurrilen Fällen zu tun.

Das Froschkonzert in der Goldgrube, welches mit Kanonenschüssen verwechselt wurde und einen Polizeieinsatz auslöste, ist nur der jüngste von zahlreichen Vorfällen. Unsere Redaktion hat beim Präsidium nachgefragt, welche tierischen Einsätze die Polizisten der Großregion Koblenz in den vergangenen Jahren auf Trab hielten – und sicherlich auch zum Schmunzeln brachten.

1. Die Polizei Neuwied erhielt im Juni 2018 einen ungewöhnlichen Anruf aus dem Stadtteil Heddesdorf. Dort wurde nämlich ein Elefant gesichtet, der durch die Straßen schlenderte. Im Rückblick der Polizeisprecherin heißt es, dass schnell die Vermutung nahelag, dass der Dickhäuter dem Circus Krone entlaufen war, der sich zu dieser Zeit auf der Kirmeswiese an der Andernacher Straße, unweit des gemeldeten Standorts, aufhielt.

Die alarmierten Polizeibeamten machten das Tier daraufhin in der Weinbergstraße ausfindig, wo auch bereits der Tierpfleger vom Zirkus – in dem der Elefant namens Kenia schon vermisst wurde – wartete. Lediglich eine Straße musste gesperrt werden, damit der Ausreißer wieder zurückgebracht werden konnte. „Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs oder anderer Personen durch den ungewöhnlich tierischen Spaziergänger ist es nicht gekommen“, verkündete die Polizei.

2. Eine kuriose Begegnung zwischen der Polizei und einem exotischen Haustier ereignete sich im August 2019. Eine Anruferin meldete sich bezüglich einer seltsamen Beobachtung im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein. „Sie sei mit dem Fahrrad in Ehrenbreitstein unterwegs und habe dort zwei Personen gesehen, die mit einer lebenden Python herumspielen“, hieß es in der Pressemeldung.

Als die Beamten am Ort ankamen, waren sie wohl recht erstaunt, als sie einen Schlangenbesitzer antrafen, der mit seinem Haustier spazieren geht. „Sie würden einen Verdauungsspaziergang machen, da ihr außergewöhnliches Haustier zuvor zwei Mäuse verspeist hätte“, erklärte der Pythonhalter der Polizei. Diese wiesen den Mann eindringlich darauf hin, nach den nächsten Fütterungen zu Hause zu bleiben.

3. Im Juli vergangenen Jahres wurden Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf im Kreis Altenkirchen aufgrund einer tierischen Verwechslung nach Kirchen (Sieg) beordert. Dort meldete eine Anruferin, ein Bekannter von ihr hätte ein Krokodil in der Sieg gesichtet. Sie gab an, ein Video davon in dessen WhatsApp-Status gesehen zu haben.

Die Polizisten gingen dem Hinweis der besorgten Anruferin nach und stellten schnell fest: Glücklicherweise handelte es sich nicht um ein Krokodil. „Nach Einschätzung von Experten der Naturschutzbehörde und des Biberzentrums Rheinland-Pfalz, die der Polizei bei der Einordnung mit ihrem Rat zur Seite standen, dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Biber handeln“, teilte die Betzdorfer Polizei daraufhin mit.

4. Eine derartige Verwechslung löste auch in Rheinbreitbach im Kreis Neuwied einen Polizeieinsatz aus. Im Oktober 2021 wurde den Beamten der Polizeiinspektion Linz gemeldet, dass im Garten eines leer stehenden Hauses in Rheinbreitbach eine circa drei Meter lange Schlange liegen würde. Der Mitteiler sendete sogar ein Foto des Exoten, welches von einem vermeintlichen Experten begutachtet wurde.

Sein Fazit: „Dass die nicht einheimische Schlange vermutlich nicht giftig, aber bissig sei.“ Am Ort fanden die Beamten, gemeinsam mit einem Mitarbeiter aus dem Zoo Neuwied, der sich zur Prüfung bereit erklärt hatte, allerdings keine echte Schlange vor. „Es handelte sich um eine sehr gelungene Dekorationsschlange aus Porzellan“, wie die Polizei später bekannt gab.

5. Eine böse Überraschung erwartete eine Familie aus Niederfischbach, die am 26. Dezember 2024 von einem Weihnachtsbesuch nach Hause kam. Sie fand ihr Haus völlig verwüstet vor und vermutete, einem Einbruch zum Opfer gefallen zu sein. Als die Beamten der Polizei Betzdorf am Ort des Geschehens eintrafen, konnte „der maskierte und schwarze Handschuhe tragende Täter noch am Tatort festgestellt werden“, hieß es in einer Pressemeldung.

Dabei war keineswegs von einem menschlichen Dieb die Rede: Es handelte sich um einen Waschbären. Dieser war wohl während der Abwesenheit der Familie unbemerkt ins Haus gelangt und hatte dort sein Unwesen getrieben. „Das Tier wurde auf Anordnung der Polizei von einem Jäger eingefangen und an geeigneter Stelle wieder aus „der Haft“ entlassen“, teilten die Beamten nach Ergreifen des tierischen Einbrechers mit.