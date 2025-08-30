Achtlos weggeworfener Müll ist nicht nur ein Ärgernis, sondern kann gerade für Tiere auch sehr gefährlich werden. Die Stadt Koblenz hat nun eine Plakataktion begonnen. Initiator ist Muaz Özyurt.

Mit der feierlichen Enthüllung eines Schilds gab Bürgermeisterin Ulrike Mohrs den Startschuss für eine Anti-Müll-Kampagne der Stadt Koblenz. Hierfür sind in den Stadtteilen mehr als hundert Schilder aufgestellt worden, die mit sechs unterschiedlichen Motiven das Thema Abfall in der Natur aufgreifen. In erster Linie sind es Grünanlagen, die mit den Plakaten ausgestattet worden sind.

„Es darf nicht sein, dass man die Dinge, die man gerade in der Hand hält und dann nicht mehr braucht, achtlos in die Natur wirft“, mahnte Mohrs. Darunter fallen Zigarettenkippen genauso wie Plastikmüll. Es ist nicht nur die Schönheit der Umgebung, die durch solch ein Verhalten beschädigt wird. Vor allem Tiere leiden unter der Wegwerfgesellschaft im wahren Sinne des Wortes. Als Beispiel nannte Mohrs Igel, die sich Netzen verfangen oder Schwäne, die an einem Plastikrest zu ersticken drohen.

i Mehr als hundert Schilder mit sechs Motiven zur Anti-Müllkampagne wurden im Koblenzer Stadtgebiet aufgestellt. Alexander Thieme-Garmann

Initiator der Kampagne ist Muaz Özyurt, der es bereits in der Verbandsgemeinde Weißenthurm erreicht hat, die Menschen mit Schildern dieser Art aufzurütteln. „Ich wünsche mir, dass noch weitere Städte die Anti-Müll-Kampagne aufgreifen“, erklärte Özyurt, der sich auch nicht zu schade ist, regelmäßig selbst Abfall aufzusammeln, den andere hinterlassen haben.

Die sechs Motive vermitteln ihre Botschaften in Wort und Bild. So warnt ein Motiv mit „Kippen vergiften“, während die entsprechende Grafik Zigarettenreste in der Natur zeigt. Neben den teils drastischen Darstellungen, welche die Gefahr für Flora und Fauna veranschaulichen, gibt es auch ein Schild mit einer positiven Botschaft. Mit dem Satz „Herzlichen Dank für's richtige Entsorgen!“, nimmt dieses Plakat das vorbildliche Verhalten des Bürgers vorweg. Gleichzeitig zeigt die Grafik einen Plastikbehälter, der da landet, wo er auch hingehört – im Mülleimer.