Uuuund verkauft an die Stadt: Im Foyer der ehemaligen orthopädischen Klinik in Bendorf unterschrieben nun Bürgermeister Christoph Mohr sowie Thorsten Kopp und Christian Link für die Marienhausgruppe den Kaufvertrag über das Klinikgelände.
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Die Tinte ist trocken, der symbolische Schüssel übergeben: Am Dienstag trafen sich Vertreter der Verkäuferseite – namentlich Thorsten Kopp (Prokurist Marienhaus Gruppe) und Christian Link (Geschäftsführer Marienhaus Kliniken) – mit Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr (SPD), um im Foyer der ehemaligen orthopädischen Klinik in Bendorf den Kaufvertrag zu unterschreiben.