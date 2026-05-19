Vertrag unterzeichnet Die Stadt Bendorf kauft das Klinikgelände Eva Hornauer 19.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Kaufvertrag für das Klinikgelände in Bendorf wurde nun offiziell unterschrieben. Neben dem Notar unterzeichneten (von links) Christian Link (Geschäftsführer Marienhaus Kliniken), Christoph Mohr (Bürgermeister Bendorf) und Thorsten Kopp (Prokurist Marienhaus Gruppe). Ingo Beller

Uuuund verkauft an die Stadt: Im Foyer der ehemaligen orthopädischen Klinik in Bendorf unterschrieben nun Bürgermeister Christoph Mohr sowie Thorsten Kopp und Christian Link für die Marienhausgruppe den Kaufvertrag über das Klinikgelände.

Die Tinte ist trocken, der symbolische Schüssel übergeben: Am Dienstag trafen sich Vertreter der Verkäuferseite – namentlich Thorsten Kopp (Prokurist Marienhaus Gruppe) und Christian Link (Geschäftsführer Marienhaus Kliniken) – mit Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr (SPD), um im Foyer der ehemaligen orthopädischen Klinik in Bendorf den Kaufvertrag zu unterschreiben.







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