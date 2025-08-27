Hier wird gespielt, gerauft, gelacht, gestritten. Hier werden Hausaufgaben gemacht und Wege für die Zukunft abgesteckt. In der Spiel- und Lernstube in Koblenz werden seit 40 Jahren Kinder betreut – und mit ihnen die ganzen Familien.

In den Fluren stehen große Stellwände, jede Menge Fotos sind daran gepinnt. Fotos von Festen, Fotos von Kochaktionen, Fotos vom Spielalltag und von Ausflügen. Hunderte von Menschen sind darauf zu sehen. Ihre Wege hat die Spiel- und Lernstube im Koblenzer Wohnviertel „Im Kreutzchen“ oft viele Jahre begleitet – und geprägt.

i Sabine Lakotta ist Leiterin der Einrichtung. Doris Schneider

Sabine Lakotta ist selbst schon etwa 35 Jahre hier in Neuendorf, seit ein paar Jahren leitet sie die Einrichtung, die mit einem großen Sommerfest am Samstag, 6. September, ihren runden Geburtstag feiert. „Wir versuchen, unseren Kindern Angebote zu machen, die die Familien ihnen nicht immer bieten können“, sagt Lakotta. Denn Kinder in einem sozialen Brennpunkt wachsen in der Regel anders auf als in einem Villenviertel. Ohne Musikunterricht, ohne Sommerurlaub, oft auch ohne große Unterstützung in der Schule – weil die Familien es (sich) nicht leisten können.

„Wenn es Probleme in den Familien gibt, weil wenig Geld da ist, hat das immer auch Auswirkungen auf die Kinder.“

Sabine Lakotta

Ferienfreizeiten, Waldtage, gemeinsam gesundes Essen kochen: in der Spiel- und Lernstube wird deshalb vieles angeboten, was über einen „normalen“ Kita- und Hortalltag hinausgeht. 90 Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 13 Jahren gehen hier ein uns aus, es gibt 36 Plätze für Kita- und 54 Plätze für Schulkinder. Und es stehen nicht nur die Kinder im Fokus, sondern die ganzen Familien, berichtet Sabine Lakotta.

Denn wenn in den oft einkommensschwachen Familien Probleme herrschen, dann hat das auch immer Auswirkungen auf die Kinder, weiß das Team. Nicht nur, weil die Eltern sich vieles nicht leisten können, was andere Kinder bekommen. Sondern auch, weil die Kinder spüren, wenn die Eltern Sorgen haben und nicht unbeschwert spielen und lernen können.

Es ist eher eine Art Familienzentrum als eine Kita und ein Hort

Wenn Eltern Formulare für finanzielle Unterstützung ausfüllen oder einen Termin im Jobcenter haben, können sie dabei unterstützt werden, berichtet die Leiterin. In vielen Fällen funktioniert die Spiel- und Lernstube, die vor 40 Jahren aus einer privaten Initiative hervorging, wie eine Art Familienzentrum. Wenn der Neubau ansteht, der nun bald kommen soll, soll dies auch baulich noch besser gelöst werden, mit einem Raum beispielsweise, den auch Familien für Feiern anmieten können.

i Essen und Essen zuzubereiten spielen eine große Rolle. Dabei wird die Kita unter anderem auch von "Children für a better world" unterstützt. Marco Wagner/Caritas Koblenz

Gerade werden die ersten Schüsseln auf die Geschirrwagen gestellt: Essen und Essen zubereiten ist ein wichtiger Bestandteil in der Spiel- und Lernstube, damit die Kinder ausgewogenes Essen bekommen und es auch selbst kochen lernen. Denn in vielen Familien wird mit Fertigprodukten gekocht, ohne frisches Gemüse und Obst.

„Ohne Unterstützung würde in vielen Bereichen gar nichts gehen“, sagt Sabine Lakotta. Seit vielen Jahren wird die Einrichtung von der spendenfinanzierten Kinderhilfsorganisation „Children for a better world“ unterstützt. Und auch Firmen wie Hartkorn leisten einen Teil, damit die Kinder im wahrsten Sinn des Wortes über ihren Tellerrand hinausschauen können.

Vieles geht nur mit Spenden

Oder über den Rand des Viertels. Besuche im Museum werden ermöglicht, und auch sonst vieles, was die Kinder sonst nicht kennenlernen würden. Auch eine Sprachförderkraft wird finanziert, damit beispielsweise Kinder aus geflüchteten Familien bis zur Grundschule Anschluss an ihre Gleichaltrigen finden. Die Hortkinder machen eine Art Podcast, Fachkräfte kommen ins Haus, um Erste-Hilfe-Kurse anzubieten, sowohl den Kindern als auch den Eltern.

i Toben spielt eine wichtige Rolle - ohnehin spielen Kinder heute viel weniger draußen als früher, beobachten die Erzieherinnen und Erzieher. Marco Wagner/Caritas Koblenz

Wenn Sabine Lakotta auf die Anfänge der Spiel- und Lernstube schaut, dann sagt sie: Die Kinder sind heute anders als früher. Das ist nicht nur im sozialen Brennpunkt so. Früher wurde viel mehr draußen gespielt, viel mehr auf Sportplätzen oder in der „Wildnis“ im Stadtviertel, dafür gab es keine Handys, Computer, Konsolen. „Heute sind die Eltern viel vorsichtiger.“ Auch in dem Punkt sei es wichtig, eng mit den Familien zu arbeiten, den Eltern zu vermitteln, dass sie den Kindern einen Gefallen tun, wenn sie sie selbstständig werden lassen.

Um da etwas zu bewirken, müsse man Vertrauen aufbauen – und das hat die Spiel- und Lernstube getan in den 40 Jahren. Mittlerweile sind es schon die Enkel der Kinder, die in den Anfängen begleitet wurden, die heute in Kita und Hort gehen. Auch insofern wird das Sommerfest zum 40. Geburtstag am Samstag, 6. September, ab 15 Uhr sicher ein großes Familienfest werden.