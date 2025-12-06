Zeugnisgeld für Wohnungslose Die Spendenaktion von Elias (10) zieht weite Kreise Doris Schneider 06.12.2025, 11:00 Uhr

i Vor gut eineinhalb Jahren hat Elias den ersten Einkauf für das Wohnungslosenrestaurant Mampf gemacht. Seitdem spendet der Koblenzer Schüler regelmäßig. Rhein-Zeitung

Der Text in unserer Zeitung war erst ein paar Stunden online, da hatten schon Menschen Geld überwiesen, um den zehnjährigen Elias in seiner Spendenaktion für Wohnungslose zu unterstützen. Elias kauft von den Spenden Lebensmittel fürs Koblenzer Mampf.

Elias freut sich wie Bolle: Schon jetzt hat er wieder Geld für zwei weitere Lebensmitteleinkäufe fürs Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf zusammen. Rund 600 Euro braucht der Zehnjährige immer, um Kaffee, Wurst, Käse, auch mal frisches Brot zu kaufen, damit den Wohnungslosen in dem Tagesaufenthalt am Fuß der Balduinbrücke ein kostenloses Frühstück angeboten werden kann.







