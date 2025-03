Die schönsten Wagen und Kostüme beim Koblenzer „Zuch“

Der Koblenzer „Zuch“ hat rund 160.000 Zuschauer begeistert, nun sind die Wagen wieder in den Hallen geparkt, die Kostüme in Folien verpackt. Als letzter Termin stand traditionell die Prämierung der schönsten Wagen und Fußgruppen an. Wer gewonnen hat.

Wer ist der Schönste im ganzen Land? Diese Frage ist nun auch für Karnevalswagen und -gruppen in Koblenz gestellt worden. Eine Jury aus 20 Mitgliedern hat in einer Abstimmung die schönsten Motivwagen und Fußgruppen des Rosenmontagszugs ermittelt. Ein Verein räumt besonders oft ab.

1 Wer gehört zur Jury? Bei den Juroren handelte es sich um Vertreter aus den Reihen dreier ausgeloster Vereine der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), dem gesamten Vorstand der AKK, dem Tollitätenpaar, einem Abgesandten des Kulturdezernats der Stadt sowie vier eingeladener Pressegäste. Bewertungsgrundlagen für die Ermittlung waren Witz, Aktualität und saubere Ausführung.

i Der Zirkkuswagen der KaJunSe Neuendorf belegt den zweiten Platz. Godehard Juraschek

2Wer ist bei den Wagen vorn? Bei den Motivwagen setzte sich am Ende das Ufo des Alt-Herren-Corps 1936 Koblenz (AHC) durch. Seine prominente Besatzung, bestehend aus US-Präsident Donald Trump und dessen Chefberater Elon Musk, wird auf dem Wagen vom AHC in die Umlaufbahn geschossen. Zweiter wurde das Motiv „Zirkus“ der Katholischen Jungsenioren St. Peter Neuendorf (KaJunSe) vor dem Drittplatzierten „Musselstrand & Meeresgrond“ der Heimatfreunde Lay. Der Gewinner durfte sich neben dem Pokal des Oberbürgermeisters über einen Geldsegen in Höhe von 500 Euro freuen.

i Auch bei den Fußgruppen hat das AHC die Nase vorn. Godehard Juraschek

3Die schönste Fußgruppe: In der Kategorie Fußgruppe standen 45 Kandidaten zur Auswahl. Auch hier trug das AHC den Sieg davon, das mit den Dilldöppcher und ihren Aliens seine närrischen Mitbewerber mit großem Abstand schlagen konnte. Platz zwei ging an den Koblenzer Narrenbunt 2007, dessen Fußgruppe „Josephas“ farbenfroh durch die Straßen zog. Dritter wurden die Candys der Fidele-Mädcher Wallersheim. Hier erhielt die Erstplatzierte einen Geldpreis in Höhe von 150 Euro und einen Pokal.

4Weitere Preise: Den Preis für die auffallendste Technik ergatterte auch das AHC mit seiner „Aliens-Rakete“, was mit einem Pokal belohnt wurde. Darüber hinaus gab es einen Sonderpreis des Lions-Club Rhein-Mosel für die beste Jugendarbeit. Hier setzte sich der „NC Blau-Weiß“ Niederberg durch. Der Preis des Narren-Clubs Waschem ging an die KG Blau-Weiß Moselweiß für schönes und ordentliches Auftreten der Kinder und Jugendlichen im Umzug . Beide Sonderpreise wurden mit einem Pokal und einem Geldpreis bedacht.