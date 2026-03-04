Verkaufsoffener Sonntag
Die schönsten Bilder zum Frühlingsfest im Gewerbepark 
Anlässlich des Gewerbeparkfests in Mülheim-Kärlich ist die Industriestraße mit ungewöhnlich vielen Fußgängern bevölkert.
Ingo Beller

Frühlingshaftes Wetter, verlockende Angebote und ein buntes Programm – der verkaufsoffene Sonntag im Gewerbepark kam bei Tausenden Besuchern gut an. Das sind die schönsten Bilder vom 1. März in Mülheim-Kärlich.

Mehr als 400 Unternehmen nutzten am vergangenen Sonntag die Chance, Kunden beim Frühlingsfest willkommen zu heißen. Fahrgeschäfte, Imbissstände und zahlreiche Sonderaktionen brachten den Besuchern gute Stimmung. Und auch das traumhafte Wetter trug seinen Teil dazu bei, wie die schönsten Bilder des Events zeigen:

