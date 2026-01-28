Kult-Karneval im Café Hahn: Die Rosa Bütt fühlt den Herzschlag der Stadt
Kult-Karneval im Café Hahn
Die Rosa Bütt fühlt den Herzschlag der Stadt
Rosa Bütt und kein Ende abzusehen: Schon vor der Premiere war die Kult-Karnevalssause im Café Hahn, die in diesem Jahr vier ganze Wochen gespielt wird, ratzeputz ausverkauft. Das Publikum erlebt dabei eine Art Alters-WG der ganz besonderen Art.
Lesezeit 2 Minuten
Seit 2013 gibt es in Koblenz die Rosa Bütt im Café Hahn – die Fastnachts-Sause mit Dragqueen Dörthe Dutt als zentraler Figur hat sich fest etabliert. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt nicht zuletzt darin, dass sie von Beginn an den feierfreudigen Mainstream im Blick hat.