Kult-Karneval im Café Hahn Die Rosa Bütt fühlt den Herzschlag der Stadt 28.01.2026, 07:46 Uhr

i Vier Wochen lang residiert die Rosa Bütt - schon lange komplett ausverkauft - mit ihrem Ensemble rund um Dörthe Dutt (Mitte) im Café Hahn. Café Hahn/Klaus Manns

Rosa Bütt und kein Ende abzusehen: Schon vor der Premiere war die Kult-Karnevalssause im Café Hahn, die in diesem Jahr vier ganze Wochen gespielt wird, ratzeputz ausverkauft. Das Publikum erlebt dabei eine Art Alters-WG der ganz besonderen Art.

Seit 2013 gibt es in Koblenz die Rosa Bütt im Café Hahn – die Fastnachts-Sause mit Dragqueen Dörthe Dutt als zentraler Figur hat sich fest etabliert. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt nicht zuletzt darin, dass sie von Beginn an den feierfreudigen Mainstream im Blick hat.







