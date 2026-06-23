Vor zwei Jahren war sie schon mal weg, jetzt ist auch die „neue“ Poststelle im Koblenzer Stadtteil Metternich zu. Wie es dazu gekommen ist und was die DHL nun plant.
Lesezeit 1 Minute
Wer im Koblenzer Stadtteil Metternich sein Paket oder Päckchen zur Post bringen will, steht seit zwei Wochen vor verschlossenen Türen. Der Laden nahe Kirmesplatz, Trierer Straße 323, ist ausgeräumt. Hinweise, was los ist, fehlen.Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der DHL Group, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: Die Poststelle wurde zum 9.