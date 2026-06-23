DHL sucht neuen Partner Die Post in Koblenz-Metternich ist zu: Und jetzt? Katrin Steinert 23.06.2026, 11:00 Uhr

i Die Poststelle in Koblenz-Metternich ist nicht mehr da. Sie war im Erdgeschoss des gelben Gebäudes untergebracht. Katrin Steinert

Vor zwei Jahren war sie schon mal weg, jetzt ist auch die „neue“ Poststelle im Koblenzer Stadtteil Metternich zu. Wie es dazu gekommen ist und was die DHL nun plant.

Wer im Koblenzer Stadtteil Metternich sein Paket oder Päckchen zur Post bringen will, steht seit zwei Wochen vor verschlossenen Türen. Der Laden nahe Kirmesplatz, Trierer Straße 323, ist ausgeräumt. Hinweise, was los ist, fehlen.Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der DHL Group, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: Die Poststelle wurde zum 9.







Artikel teilen

Artikel teilen