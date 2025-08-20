Wer die nächsten acht Jahre Oberbürgermeister von Koblenz ist, können 84.504 Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stimme entscheiden. Und sie müssen dabei nicht mal bis zum 21. September warten. Die Kreuzchen können schon jetzt gemacht werden.

Es herrscht eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre im fünften Stock der Koblenzer Stadtbibliothek, mitten in der Innenstadt. Hier wird im Moment nicht nur gelesen und ausgeliehen, sondern auch gewählt: Das Briefwahlbüro für die Wahl zum Koblenzer Oberbürgermeister ist hier mit drei Mitarbeitern und drei Wahlkabinen aufgebaut. Wer will, kann sofort seine Stimme abgeben oder die Briefwahlunterlagen mit nach Hause nehmen.

„Dann hab ich es aus dem Kopf“, sagt eine Koblenzerin. Die Wahl findet sie wichtig, aber ob sie am 21. September zu Hause ist, kann sie nicht sagen, deshalb macht sie es jetzt schon. So wie etliche andere auch, informiert Mitarbeiter Timon Gras von der Stabsstelle Wahlen: Seit Montag ist das Wahlbüro aufgebaut, und bisher haben jeden Tag rund 100 Menschen hier direkt gewählt und viele weitere haben die Unterlagen mit nach Hause genommen. Das geht mit Vollmachten sogar für bis zu vier Personen.

i Timon Gras und seine Kolleginnen und Kollegen im Briefwahlbüro im Kulturbau unterstützen die Wähler. Das Kreuzchen müssen diese natürlich selbst machen, allein in der Wahlkabine. Doris Schneider

Will man direkt hier wählen oder Unterlagen mitnehmen? Will man auch die Benachrichtigungen für eine eventuelle Stichwahl nach Hause bekommen? Diese Fragen stellen die Mitarbeiter, während sie den Personalausweis mit den Unterlagen im Computer abgleichen und Kreuzchen machen.

Dann händigen sie die Umschläge aus, nicht ohne vorher noch mal erklärt zu haben, welcher Zettel in welchen Umschlag gehört. Wo sie ihr Kreuzchen machen, müssen die Wähler dann aber natürlich allein entscheiden. Zur Wahl stehen neben Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt parteilos an) Ernst Knopp von der CDU, Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei).

i Vier Männer stehen zur Wahl. Doris Schneider

84.504 Koblenzerinnen und Koblenzer sind insgesamt zur Wahl aufgerufen. Am Dienstag haben noch nicht alle ihre Wahlbenachrichtigung im Briefkasten gehabt – aber die allermeisten: „Laut Aussage der Deutschen Post wurden bis gestern 97 Prozent aller Wahlbenachrichtigungen zugestellt. Die restlichen Wahlbenachrichtigungen werden heute zugestellt“, so Manuel Fuhrmann vom Sachgebiet Wahlen am Mittwochvormittag. „Nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungen werden noch einmal überprüft. Sollte auch dann eine Zustellung nicht möglich sein, werden die nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen an uns zurückgesendet.“

Das Briefwahlbüro im fünften Stock des Kulturbaus auf dem Zentralplatz in der Stadtbibliothek ist bereits seit Montag, 18. August, geöffnet. Wählerinnen und Wähler können hier montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr, ihre Stimme abgeben.

Wahlhelfer werden gesucht

Wahlhelfer werden noch gesucht: Für die anstehende Wahl am 21. September und die eventuelle Stichwahl am 5. Oktober sucht die Stadt noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Sie können sich entweder in den Wahllokalen oder bei der Auszählung der Briefwahl engagieren. Für das Ehrenamt gibt es ein kleines sogenanntes Erfrischungsgeld, das je nach Verantwortung bei 35 oder 25 Euro liegt. Vorab gibt es freiwillige Schulungen sowohl online als auch in Präsenz, die auf den Dienst am Wahlsonntag vorbereiten. Anmeldung: Telefon 0261/129-4636, E-Mail wahlhelfer@ stadt.koblenz.de

Mehr Infos auch unter ﻿ wahlen.koblenz.de unter dem Punkt Wahlhelfer