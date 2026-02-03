Sitzung in Narhalla Schemmer Die Niederwerther Narren haben den Karneval im Blut Judith Nick 03.02.2026, 12:09 Uhr

i Die Inselkinder beweisen direkt zu Beginn der Sitzung ihr Tanztalent. Judith Nick

Auch dieses Jahr sind auf der Insel im Rhein wieder die Narren los. Die Karten für die acht Niederwerther Karnevalssitzungen sind so beliebt, dass man sich schon im Oktober darum bemühen musste. Das sind die Highlights der Sitzung.

„Fahren Sie weiter geradeaus über die Brücke. Nach 200 Metern haben Sie Ihr Heimatziel Niederwerth erreicht.“ So läuteten die kleinen Funken des KV Niederwerth, die Inselkinder, ihren Auftritt ein. Auf der Insel im Rhein ist der Karneval im vollen Gange und in der Narhalla Schemmer warteten Mainzelmännchen, Clowns und Hippies gespannt auf den Einzug der Niederwerther Narren.







