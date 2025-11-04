Prinz Oli, Confluentia Ricarda Die neuen Gesichter des Koblenzer Karnevals Winfried Scholz 04.11.2025, 16:31 Uhr

i Das Tollitätenpaar Prinz Oli und Confluentia Ricarda samt Hofstaat grüßen zum erstenmal ihre närrischen Untertanen. Winfried Scholz

Prinz Oli und Confluentia Ricarda sind waschechte Schängel, gehören zu den „Kapuzemänner“ Rot-Weiß aus Kesselheim – und echte Gute-Laune-Bringer. Nun wurde das Koblenzer Karnevals-Paar Nummer eins der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Dat wird en scharfe Zeit“, versprach der designierte Koblenzer Prinz Oli, „der närrische Zeitungsjung“. Zusammen mit Confluentia Ricarda, „dem Sonnenschein der neuen Session“, wie sie Andreas Münch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), charmant titulierte, wurde er im historischen Rathaussaal in Koblenz der Presse vorgestellt.







