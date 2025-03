Nach einer fünfjährigen Pause ist sie wieder zurück: die Musik zur Marktzeit. An 19 Terminen will die Veranstaltungsreihe Menschen zum Innehalten einladen. Das wird geboten und so lief das erste Konzert.

Im Frühjahr und Sommer wird es samstagmittags in der Liebfrauenkirche wieder die Musik zur Marktzeit geben. Das erste Konzert fand bereits am vergangenen Samstag statt.

„Damit wollen wir nach fünfjähriger Pause wieder an eine Tradition anknüpfen, die vor Corona fast 20 Jahre lang erfolgreich stattgefunden hat“, erklären die Regionalkantorin und Leiterin der Singschule Koblenz Juliane Kathary und Pfarrer Johannes Stein im Gespräch mit unserer Zeitung. Zusammen mit Sylvia Cordie bilden sie das Leitungsteam der Veranstaltungsreihe.

Immer wieder samstags

An Samstagen soll von 12:30 bis 13:00 Uhr eine Gelegenheit gegeben werden, im Trubel des geschäftigen Treibens rund um die Liebfrauenkirche für eine halbe Stunde innezuhalten und Musik und Wort zu genießen. Dabei sollen unterschiedliche Ensembles oder Einzelkünstler aus der Region ein vielfältiges musikalisches Programm gestalten. Außerdem wird es immer einen Wortbeitrag geben.

Musik zur Marktzeit ist Bestandteil des Bachfestivals

Die Musik zur Marktzeit soll mit 19 Terminen zunächst bis zum 2. August als Pilotprojekt gestartet werden. Wird sie vom Publikum angenommen, soll sie ganzjährig fortgeführt werden, ein halbes Jahr in der Liebfrauenkirche, ein halbes Jahr in der Herz-Jesu-Kirche.

„Die Musik zur Marktzeit ist in diesem Jahr Bestandteil des Bachfestivals zum 275. Geburtstag des großen Barock-Komponisten (1685-1750) und auch im Sinne der Festival-Veranstalter“, unterstreicht Juliane Kathary. Das erste Konzert mit ihr als Organistin und Leiterin des Vokalensembles an der Liebfrauenkirche stand ganz im Zeichen der Fastenzeit und spannte dabei musikalisch einen Bogen von jeweils einem Jahrhundert vor bis nach Bach.

Es geht unter die Haut

Zu Beginn erklang das Präludium und die Fuge in d-moll (BWZ) 554. Aus der Geistlichen Chormusik (SWV 378) von Heinrich Schütz (1585-1672) brachte der Chor die Vertonung des Psalms 126 – „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“ – zu Gehör. Das Chorwerk Ave Verum (KV 618) von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) behandelt die Gründonnerstagsthematik. Moderator Johannes Stein trug den Text „Ich flehe dich an im Konzentrationslager“ des südamerikanischen Befreiungstheologen Ernesto Cardenal (1925-2020) vor, der auf dem Psalm 130 basiert. „Der wird in der Fastenzeit fast in allen Kirchen gebetet“, erläuterte der Pfarrer.

i Erstes Konzert der Veranstaltungsreihe 2025 in der Liebfrauenkirche: Pfarrer Johannes Stein trug einen Text von Ernesto Cardenal vor. Winfried Scholz

Musikalischer Höhepunkt waren dann Auszüge aus dem Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ (dem Motto des ersten Konzerts) Opus 23,1 von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Bei diesem anspruchsvollen Werk konnte der Chor seine hohe Qualität unter Beweis stellen. Johannes Stein kommentierte: „Die singen fantastisch gut. Bei dem Werk merkt man, dass der Mendelssohn seinen Bach studiert hat.“ Er habe Bachs Kompositionsspezifikum, seine komplexe vielstimmige Struktur, aufgegriffen.

Mit der diesjährigen Musik zur Marktzeit gehe es darum, die Vielfalt des Bach‘schen Werks – ob Chor-, Orgel- oder Instrumentalmusik – darzustellen, betont Juliane Kathary. Auch im Stabat Mater in f-moll für Sopran, Alt, Streicher und Basso Continuo vom Zeitgenossen Giovanni Pergolesi (1710-1736), das am kommenden Samstag aufgeführt wird, könne man eine musikalische Verwandtschaft erkennen. Den Chorpart übernimmt dann die Mädchenkantorei der Singschule.

„We are the world“ erklingt

Als ihr persönliches Highlight nennt Juliane Kathary die Motette „Jesu, meine Freude“ (BWZ 227), die am 24. Mai aufgeführt wird. Hier singt der Jugendkammerchor (13 bis 20 Jahre) der Singschule. Es sei schon ein sehr komplexes Werk, aber es sei eine wahre Freude zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Jugendlichen bei den Proben zugange sind. Die Marktmusik ist auch ökumenisch ausgerichtet, zum Beispiel mit Musik aus Europa und Nordamerika unter dem Titel „We are the World“ mit dem Posaunenchor der evangelischen Gemeindeversammlungen am 7. Juni. Spannend könnte auch der 3. Mai mit „Baroque meets Blue“ werden. Dabei stellen Andreas Stickel von der Rheinischen Philharmonie und der Jazz-Trompeter Musik aus zwei Welten vor.

Weitere Informationen unter www.pr-koblenz.de.