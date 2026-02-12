Möhnenumzug Mülheim-Kärlich Die Möhnen-Freibeuter segeln auch im Regen Judith Nick 12.02.2026, 17:22 Uhr

i Eindrücke vom Möhnenumzug in Mülheim-Kärlich Ingo Beller

Dass sie sich von nichts, auch nicht von schlechtem Wetter, unterkriegen lassen, haben die Mülheimer Möhnen bei ihrem diesjährigen Schwerdonnerstagsumzug bewiesen. Tausende Menschen säumten die Straßen.

Nur die Harten kommen in den Garten“: Ein Mann aus Koblenz im Zwergenkostüm hat sich dank dieser Aufschrift wahrlich das passende Kostüm für den diesjährigen Schwerdonnerstagsumzug der Mülheimer Möhnen ausgesucht. Und auch viele andere werfen sich dem Wetter zum Trotz in das Treiben des Mülheim-Kärlicher Straßenkarnevals.







