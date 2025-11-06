Hinter den Kulissen der Post Die Millionenaufgabe im Briefzentrum Koblenz 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Gelbe Kisten bahnen sich auf Rollen ihren Weg durchs Briefzentrum Koblenz. Beladen sind sie natürlich mit Post. Matthias Kolk

Bis zu einer Million Sendungen werden pro Tag im Briefzentrum Koblenz bearbeitet. Wie behält man da den Überblick? Und wie sieht der Weg eines Briefes durch das Briefzentrum aus? Das zeigt und erklärt uns Stellenleiter Frank Birkhof.

Frank Birkhof fokussiert das Bündel Briefe in seiner Hand. Er sucht etwas ganz Bestimmtes. Zackig scannen seine Augen die Buchstaben und Zahlen auf den Umschlägen. 56, 80, 49, wieder 56. Den Mann mit den grauen, leicht gewellten Haaren interessieren nur die ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen.







