Mieten überhöht oder illegal? Die Mietwucher-App gibt es nun auch für Koblenz Peter Meuer 15.01.2026, 17:16 Uhr

i Mit der Mietwucher-App können nun auch Koblenzerinnen und Koblenzer überprüfen, ob Mieten überhöht sind. Peter Meuer

Sind Mieten überhöht? Illegal gar? Oder im Rahmen? Die Mietwucher-App hilft dabei, das festzustellen. Nun gibt es sie auch für Koblenz.

Für Koblenz gibt es nun die sogenannte Mietwucher-App. Damit können Mieterinnen und Mieter herausfinden, ob ihre Mieten überhöht oder gar illegal sind und gegebenenfalls gesenkt werden können. Entwickeln lassen hat die App die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, in Rheinland-Pfalz wird sie bereits seit Herbst für die Städte Ludwigshafen und Mainz angeboten.







