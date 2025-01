B49-Vollsperrung in Koblenz Die Menschen im Stadtteil Lay rücken zusammen 31.01.2025, 16:17 Uhr

i Gefüllt bis zum letzten Platz und darüber hinaus: Zum Infoabend wegen des Ausbaus der B49 zwischen Moselweiß und Lay strömten Hunderte in die Pfarrkirche in Lay. Sascha Ditscher

Die geplante Vollsperrung der Bundesstraße 49 geht in dem Koblenzer Stadtteil jeden etwas an. Viele fürchten massive Auswirkungen, haben Ängste, Sorgen und Fragen. Der Landesbetrieb Mobilität erklärt sich bei einem Infoabend vor Hunderten Zuhörern.

Auf den dunkelbraunen Sitzbänken im Saal der Pfarrkirche in Lay rücken sie zusammen, dicht an dicht. Jeder soll einen Platz bekommen. An der Eingangstür geben sich Menschen die Klinke in die Hand, einer nach dem anderen strömt herein. Wer keinen Platz mehr abbekommt, setzt sich auf die Stufen vor dem alten Chorraum, für viele bleibt nur noch ein Stehplatz am Rand, im hinteren Saal lehnen sich manche an die deckenhohe Orgel in der St.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen