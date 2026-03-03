Iranische Diaspora in Koblenz „Die Menschen im Iran gehen über ihre Angst hinweg“ Matthias Kolk 03.03.2026, 11:11 Uhr

i Jilla Rafat leidet aus Koblenz momentan sehr mit ihrem Volk im Iran mit. Der Mut ihrer Landsleute imponiert ihr. Alexej Zepik

Tiefe Trauer, glühende Wut, erlösende Freude: Iranerinnen und Iraner wie Jilla Rafat erleben seit Wochen ein Gefühlschaos. Ein Gespräch darüber, wie es der iranischen Community in Koblenz geht – und über den unstillbaren Durst nach Freiheit.

Azadî. Als unser Reporter dieses Wort ausspricht, blitzt bei Jilla Rafat ein erlösendes Lächeln übers Gesicht. Doch schnell folgen Tränen. „Das heißt Freiheit auf Persisch“, sagt sie, „das ist mein Traum“. Ihr Traum für den Iran, ihr Heimatland.







