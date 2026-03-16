Tausende Menschen befragt Die meisten Koblenzer haben nachts Angst in ihrer Stadt Doris Schneider 16.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Unterführung am Saarkreisel in Koblenz: Nachts fühlen sich enorm viele Menschen in der Stadt unwohl, wenn sie allein unterwegs sind. Dies ist eines von unzähligen Ergebnissen einer Befragung der Stadt. Alexej Zepik

Nachts haben viele Menschen Angst, allein in Koblenz unterwegs zu sein, die Vielfalt des Einzelhandels sehen sie schwinden – und trotzdem lebt die überwiegende Mehrheit der Koblenzer gern hier. So sind die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage.

„Ich fühle mich sicher, wenn ich nachts alleine durch Koblenz gehe“: Nur 42,9 von 100 Punkten Zustimmung erreicht diese Frage bei der jüngsten Bürgerbefragung in Koblenz. Seit Beginn der Befragungen, die seit 2017 alle zwei Jahre durchgeführt werden, nimmt dieser Wert kontinuierlich ab.







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