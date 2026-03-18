In Koblenz lebt man gerne, allerdings haben viele auch nachts Angst in ihrer Stadt. Diese und mehr Erkenntnisse konnten durch die jüngste Bürgerumfrage der Stadt Koblenz gewonnen werden. So wurde diese erstellt.
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Die Zahl ist positiv: Die jüngste Umfrage des Bürgerpanels in Koblenz macht deutlich, dass circa 80 Prozent der Einwohner gerne hier leben. Aber was ist das Bürgerpanel eigentlich und wie wird es zusammengestellt? Diese und mehr Fragen hat Manfred Pauly von der Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadtverwaltung Koblenz im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.