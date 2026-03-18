Aktuelle Umfrageergebnisse Die meisten Bürger sind froh, in Koblenz zu wohnen Marie Volz 18.03.2026, 16:00 Uhr

i Koblenz ist eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Das zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Bürgerumfrage. Sascha Ditscher/Archiv

In Koblenz lebt man gerne, allerdings haben viele auch nachts Angst in ihrer Stadt. Diese und mehr Erkenntnisse konnten durch die jüngste Bürgerumfrage der Stadt Koblenz gewonnen werden. So wurde diese erstellt.

Die Zahl ist positiv: Die jüngste Umfrage des Bürgerpanels in Koblenz macht deutlich, dass circa 80 Prozent der Einwohner gerne hier leben. Aber was ist das Bürgerpanel eigentlich und wie wird es zusammengestellt? Diese und mehr Fragen hat Manfred Pauly von der Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadtverwaltung Koblenz im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.







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