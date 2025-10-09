Kaufland in Mülheim-Kärlich Die letzten Spuren von Real im Gewerbepark verschwinden 09.10.2025, 14:17 Uhr

i Im Hintergrund sieht man schon das Kaufland-Logo auf der Fassade. Eva Hornauer

Es wird gebaut und saniert im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum. Das offizielle Neueröffnungsdatum für die Kaufland-Filiale steht fest – und nach und nach verschwinden nun die Spuren des einstigen Vormieters.

Bis zum Eröffnungstag am 4. Dezember sind es noch gut zwei Monate hin. Die Umbaumaßnahmen an der ehemaligen Real-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum laufen aber sichtlich auf Hochtouren. So sieht man beim Eingang zur hier neu entstehenden Kaufland-Filiale nicht nur einen Bauzaun, die Werbung für die Eröffnung und den ein oder anderen Handwerker von A nach B eilen: Nein, auch von weiter weg erkennt man, dass die letzten Spuren von Real im ...







