Eventschiff in Koblenz Die La Paloma ist auch bereit für Bestattungen im Rhein Matthias Kolk 18.02.2026, 16:00 Uhr

i In der La Paloma, Baujahr 1992, bietet der Salon Platz für bis zu 180 Gäste. Auf dem Oberdeck befindet sich neben zwei Freidecks auch ein Wintergarten für bis zu 80 Gäste. Marksburgschifffahrt Vomfell GmbH & Co. KG

Im Rhein bei Koblenz bestattet zu werden, ist möglich. Aber dafür braucht es ein Schiff. Zum Beispiel die La Paloma in Koblenz. Geschäftsführerin Andrea Vomfell und ihr Team wollen Angehörigen künftig würdevolle Abschiede auf dem Fluss anbieten.

Für Schifffahrtsunternehmen in Rheinland-Pfalz eröffnet sich gerade ein ganz neues Geschäftsfeld: Bestattungen auf dem Fluss. Eine Reederei, die sich zuletzt viel mit diesem Thema beschäftigt hat, ist die von Andrea Vomfell. Ihr Schiff, die La Paloma, ist in Koblenz und der Region bestens bekannt.







Artikel teilen

Artikel teilen