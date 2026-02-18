Im Rhein bei Koblenz bestattet zu werden, ist möglich. Aber dafür braucht es ein Schiff. Zum Beispiel die La Paloma in Koblenz. Geschäftsführerin Andrea Vomfell und ihr Team wollen Angehörigen künftig würdevolle Abschiede auf dem Fluss anbieten.
Für Schifffahrtsunternehmen in Rheinland-Pfalz eröffnet sich gerade ein ganz neues Geschäftsfeld: Bestattungen auf dem Fluss. Eine Reederei, die sich zuletzt viel mit diesem Thema beschäftigt hat, ist die von Andrea Vomfell. Ihr Schiff, die La Paloma, ist in Koblenz und der Region bestens bekannt.