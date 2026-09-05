Konzertreihe in Koblenz
Die Kulturstufen und ihre „gewaltige Anziehungskraft“
Kulturdezernent Ingo Schneider (rechts) begrüßt die Gäste bei einem der Konzerte dieser Saison.
Kulturdezernent Ingo Schneider (rechts) begrüßt die Gäste bei einem der Konzerte dieser Saison.
Ingo Beller

Die Kulturstufen in Koblenz sind ein Beispiel dafür, wie Kultur niedrigschwellig und für ein breites Publikum funktionieren kann. Wie das gelungen ist und wie es mit der Reihe weitergeht, darüber sprachen wir mit Kulturdezernent Ingo Schneider.

Lesezeit 3 Minuten
Kaum eine Veranstaltungsreihe hat in Koblenz so schnell so viel Begeisterung entfacht und kontinuierlich so viel Publikum angezogen wie die Kulturstufen am Rheinufer hinter dem Schloss. Kulturdezernent Ingo Schneider erklärt, was die Kulturstufen aus seiner Sicht so beliebt macht, wie die Saison gelaufen ist und wie es mit der Veranstaltungsreihe weitergehen könnte.
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