Vom Schängel-Center ins Wohnzimmer
Die Koblenzer Nachtarena versteigert ihr gesamtes Inventar
Auch das Poster mit dem Schriftzug "Nachtarena Koblenz" steht zum Verkauf.
Auch das Poster mit dem Schriftzug "Nachtarena Koblenz" steht zum Verkauf.
Doris Schneider

Wer ein Stück Koblenzer Partygeschichte besitzen möchte, kann nun online auf das Inventar des ehemaligen „Agostea“ bieten. Nach dem endgültigen Aus der Nachtarena kommt die Einrichtung unter den Hammer.

Lesezeit 1 Minute
Am 31. Juli 2024 war Schluss: Die Nachtarena, vormals Agoesta Nachtarena, im Koblenzer Schängel-Center schloss ihre Türen. Nun werden sie ein letztes Mal noch einmal geöffnet: Bei einer Auktion wird das Inventar verkauft. Wer Erinnerungen an die Zeit in der Diskothek in seiner eigenen Wohnung haben möchte, hat nun bis 15.

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