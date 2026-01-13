Bestattungskultur im Wandel Die Koblenzer Friedhöfe verändern sich enorm Doris Schneider 13.01.2026, 12:00 Uhr

i Der Koblenzer Hauptfriedhof ist ein großer Park, er hat eine riesige Fläche. Aber auch er ist im Wandel. Alexej Zepik

Das aktuelle rheinland-pfälzische Bestattungsrecht bietet viel mehr Möglichkeiten als früher: Das endgültige Abschiednehmen wird individueller gestaltet. Das Gesetz ist neu, die Veränderungen sind aber schon länger zu beobachten.

Früher war es klar: Wenn jemand stirbt, wird er beerdigt, und zwar in einem Sarg. Am besten mit Ehefrau oder Ehemann gemeinsam in einer Grabstätte. Und am Sonntag kamen die Kinder und gossen die Blümchen, die sie immer adrett pflegten.Doch so läuft es schon lange nicht mehr überall: Die Arten der Bestattungen sind vielfältig geworden, auch schon vor den nun noch ganz neuen Möglichkeiten, die das Gesetz bietet.







