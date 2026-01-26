Meinung zur Bürgermeisterwahl
Die Koblenzer CDU: Von Gräben, Chancen und Dagmar Kranz
Peter Meuer
Kevin Rühle. MRV

Die Koblenzer CDU hat nach schwierigen Wochen eine Bürgermeisterkandidatin gekürt – der Kreisparteitag war erfolgreich, auch mit Blick auf das Leben parteiinterner Demokratie. Sichtbar waren zuletzt aber auch erneut interne Konflikte.

Der Koblenzer CDU-Vorsitzende Josef Oster konnte der Debatte um die Nachfolge von Ulrike Mohrs viel Gutes abgewinnen: Eine lebendige Partei sei man, sagte er und sprach von einer „Sternstunde“ für die Christdemokraten. Falsch ist das nicht: Der Kreisparteitag ist in vielerlei Hinsicht ein gelungenes Beispiel dafür gewesen, wie innerparteiliche Demokratie funktioniert.

