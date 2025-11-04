Glühwein und Geschenkartikel Die Koblenzer Altstadt wird zum großen Weihnachtsmarkt 04.11.2025, 06:00 Uhr

i Ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Frohe Weihnachten" auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz. Kevin Ruehle

Früher war der Koblenzer Weihnachtsmarkt noch komplett auf dem Zentralplatz. Doch das ist lange her. Jetzt ist der Markt auf allen Altstadtplätzen verteilt – und dadurch enorm vielfältig.

An einer Stelle ist mehr Trubel, an einer anderen weniger, und am Ende ist es vermutlich einfach Geschmackssache, welchen der Koblenzer Altstadtplätze man beim Weihnachtsmarkt am liebsten besucht. Man muss sich auch nicht entscheiden: Die meisten Besucher machen vermutlich einen Spaziergang über alle Plätze und genießen die Vielfalt der Eindrücke.







