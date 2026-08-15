Frühchen im Kemperhof Koblenz Die kleine Zeynabe ist eine ganz große Kämpferin Doris Schneider 15.08.2026, 08:00 Uhr

i Die kleine Zeynabe heute mit ihren Eltern Mohamed Sylla und Hadja Diallo. Die kleine Familie wird nach wie vor von Kinderkrankenschwestern unterstützt, kommt aber schon sehr gut klar. Doris Schneider

Viel weniger als zwei Päckchen Butter. Unvorstellbar. Die kleine Zeynabe ist im Koblenzer Kemperhof mit einem Gewicht von 394 Gramm geboren worden. Viele Monate musste sie im Krankenhaus bleiben, doch nun ist sie zu Hause. Wir haben sie besucht.

Ein Kinderbett neben einer großen Matratze, auf der die Eltern schlafen, ein Wickeltisch, kleine Spielsachen: Bei der kleinen Zeynabe und ihren Eltern sieht es in vielem aus wie in vielen anderen Wohnungen mit einem Baby auch. Und die Familie führt im Grunde auch das ganz normale Leben einer Familie mit Kleinkind, erzählt Papa Mohamed Sylla lächelnd: „Alles dreht sich ums Kind, dass es ihm gut geht.







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