Frühchen im Kemperhof Koblenz Die kleine Zeynabe ist ein großes Wunder 26.03.2026, 06:00 Uhr

i Ein kleines, großes Wunder: Frühchen Zeynabe, im Oktober 2025 geboren, hat sich mit der Hilfe des Kemperhof-Teams ins Leben gekämpft. Papa Mohamed Sylla (2. von links) und Mama Hadja Assiatou Diallo (3. von links) sind überglücklich. Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein/Christina Ehricht

Vor gut einem halben Jahr ist im Koblenzer Kemperhof die kleine Zeynabe als extremes Frühchen zur Welt gekommen. Hinter der jungen Familie liegen anstrengende Monate voller Höhen und Tiefen, Hoffen und Bangen. Doch nun geht es endlich nach Hause.

Mit nur 394 Gramm und 27 Zentimetern kam am 2. Oktober 2025 im Kemperhof, Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein, ein echtes Wunder zur Welt: Die tapfere Kämpferin heißt Zeynabe und hat inzwischen stolze 2770 Gramm und 52 Zentimeter erreicht.







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