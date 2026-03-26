Frühchen im Kemperhof Koblenz
Die kleine Zeynabe ist ein großes Wunder
Ein kleines, großes Wunder: Frühchen Zeynabe, im Oktober 2025 geboren, hat sich mit der Hilfe des Kemperhof-Teams ins Leben gekä
Ein kleines, großes Wunder: Frühchen Zeynabe, im Oktober 2025 geboren, hat sich mit der Hilfe des Kemperhof-Teams ins Leben gekämpft. Papa Mohamed Sylla (2. von links) und Mama Hadja Assiatou Diallo (3. von links) sind überglücklich.
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein/Christina Ehricht

Vor gut einem halben Jahr ist im Koblenzer Kemperhof die kleine Zeynabe als extremes Frühchen zur Welt gekommen. Hinter der jungen Familie liegen anstrengende Monate voller Höhen und Tiefen, Hoffen und Bangen. Doch nun geht es endlich nach Hause.

Lesezeit 2 Minuten
Mit nur 394 Gramm und 27 Zentimetern kam am 2. Oktober 2025 im Kemperhof, Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein, ein echtes Wunder zur Welt: Die tapfere Kämpferin heißt Zeynabe und hat inzwischen stolze 2770 Gramm und 52 Zentimeter erreicht.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGesundheit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren