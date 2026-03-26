Frühchen im Kemperhof Koblenz: Die kleine Zeynabe ist ein großes Wunder
Frühchen im Kemperhof Koblenz
Die kleine Zeynabe ist ein großes Wunder
Vor gut einem halben Jahr ist im Koblenzer Kemperhof die kleine Zeynabe als extremes Frühchen zur Welt gekommen. Hinter der jungen Familie liegen anstrengende Monate voller Höhen und Tiefen, Hoffen und Bangen. Doch nun geht es endlich nach Hause.
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Mit nur 394 Gramm und 27 Zentimetern kam am 2. Oktober 2025 im Kemperhof, Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein, ein echtes Wunder zur Welt: Die tapfere Kämpferin heißt Zeynabe und hat inzwischen stolze 2770 Gramm und 52 Zentimeter erreicht.